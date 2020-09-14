مميزات وعيوب مخدة الحامل

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:45 صباحاً - تحتاجها الحامل مع بلوغ النصف الثاني من فترة الحمل، حيث تجد الكثير من الحوامل صعوبات في النوم مع كبر حجم البطن وظهور آلام بمنطقة الظهر والساقين والعظام بشكل عام، مما يجعل النوم أمراً شاقاً بعض الشيء، وهنا تأتي الحاجة للاستعانة بمخدة الحمل للشعور بالراحة خلال النوم أو وضع الاستلقاء. للتعرف على قدر احتياج الحامل للمخدة ومميزاتها وعيوبها. يحدثنا الدكتور إبراهيم عبد الباقي أستاذ الجراحة والعظام بالجامعة
مواصفات مخدة نوم الحامل
- إن وسادة الحمل هي مخدّة مخصّصة للحامل، وتتوافق مع التغييرات التي يمرّ بها جسمها خلال هذه المرحلة
- إن هذه الوسادة من شأنها توفير الراحة للحامل خلال ساعات اليوم أيّ أثناء الجلوس تماماً كما خلال النوم
- خصوصاً إذا كانت تعتمد وضعيات للنوم غير مناسبة لصحة الجنين كالنوم على البطن مثلاً
- ويسهل إيجاد وسادة الحمل في متاجر بيع لوازم الأم والطفل، ويمكن البدء باستخدامها عند بداية الشهر الرابع من الحمل
تصميمها الأمثل
- يتمّ تصميم وسادة الحمل من نوع من القماش والقطن الناعم اللين؛ ليسهل على المرأة التحكم الكامل بشكلها أثناء النوم، وشكل وسادة الحمل فيمكن أن تشبه حرف U باللغة الأجنبية؛ حيث تسند الحامل رأسها على الطرف العلوي، وتستخدم الطرف السفلي لوضعه بين فخذيها وتخفيف الضغط عن ظهرها
- تشبه وسادة الحمل المخدّة الطويلة غير المعقوفة، والتي تتناسب تماماً مع جسم المرأة الحامل، تأخذ شكل البطن كلما كبر حجم البطن، تأخذ عدة أشكال من بينها شكل حرف إل. كلما كبر حجم البطن مع تقدم مراحل الحمل، تحقق أكبر قدر لراحة للسيدة الحامل
متى يمكن استخدام مخدة نوم الحامل؟
- يمكن استخدام وسادة نوم الحامل بداية من الشهر الرابع لضمان نوم أكثر راحة لصحتك وصحة جنينك؛ حيث تمكنك من استناد رأسك على الطرف العلوي منها مع استخدام الطرف السفلي لوضعها بين الفخذين، ولتخفيف الضغط على ظهرها
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أفضل أوضاع النوم في أثناء فترة الحمل
- في الثلث الأول من الحمل نظراً لصغر حجم بطنك في هذه الفترة، فأي وضعية للنوم تكون جيدة على جانبيك أو على ظهرك، ولكن يفضل عدم نومك على بطنك بعد أول شهرين من الحمل، حتى لا يضر ذلك بجنينك
- في الثلث الثاني والثالث من الحمل يفضل وضع وسادة بين ركبتيك؛ لدعم ساقيك ولتقليل آلام الحوض والفخذ التي تطرأ عليكِ خلال هذه الفترة، ولكن لاحظي أنه يفضل النوم على جانبك الأيسر عن النوم على جانبك الأيمن
- في هذا الوضع يزداد حجم الدم والمواد المغذية التي تصل للمشيمة ولجنينك، كما يمكنك استبدال الجانب الأيسر بالجانب الأيمن، وننصحك بالتقليل من وضع النوم على الظهر خاصة خلال آخر فترة من الحمل
- في حالة المعاناة من ضيق في التنفس، وهو شائع في آخر فترة من الحمل، فيمكنك النوم في نفس الوضعية على جانبك أو النوم على الوسائد، وتجنبي تماماً النوم على ظهرك، خاصة إذا كنت تعانين من البواسير لتقليل الضغط على منطقة المستقيم
- في حالة المعاناة من الحموضة، يمكنك وضع وسادة تحت كتفيك، لرفع الجزء العلوي من جسمك، ومنع ارتجاع الحمض من المعدة إلى المرئ، والذي يسبب الحموضة والشعور بحرقان بصدرك
مميزات مخدة نوم الحامل
- دعم منطقة البطن والظهر والساقين، بالإضافة إلى منطقتي الرقبة والكتف؛ للحفاظ على راحة المرأة الحامل
- تساعد المرأة الحامل في التغلب على ضيق التنفس والتنفس بالشكل الصحيح، والشعور بالاسترخاء دون اضطرابات
- تخلص الحامل من الشعور بالأرق والنوم بعمق بعيداً عن قلق كثرة التقلب، أو النوم بطريقة خاطئة
- تساعد وسادة نوم الحامل في حل مشكلة الضغط على منطقة البطن المزعجة للأم الحامل وجنينها
- تتكيف وسادة نوم الحامل مع مختلف وضعيات الحامل لتناسب كل متطلبات فترة حملها
- تساعد في دعم وضعيات نوم وجلوس الحوامل من ذوات البطن الكبير
- تجنب الحامل مشكلة انتفاخ وتورم القدمين في شهور الحمل الأخيرة، وتساعد على تنشيط الدورة الدموية للحامل وتمنع آلام المفاصل
- يمكنك أيضاً استخدامها بعد الولادة لرعاية رضيعك، ويمكنك وضع الطفل الرضيع عليها ورفعه بطريقة صحيحة؛ لإرضاعه لتجنب آلام الرقبة والظهر
عيوب مخدة نوم الحامل
- تحتاج وسادة نوم الحامل إلى مساحة كبيرة للتخزين، وقد تكون تكلفة وسادة نوم الحامل عالية مقارنة بأن استخدامها مؤقت لفترة محددة
- غير عملية لبعض الحوامل ممتلئات الوزن، إذا كان سريرك محدود المساحة فقد تحتاجين إلى النوم بمفردك على السرير لكبر مساحتها والتخلي عن النوم بجوار زوجك أو طفلكِ
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