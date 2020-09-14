مميزات وعيوب مخدة الحامل

في الثلث الأول من الحمل نظراً لصغر حجم بطنك في هذه الفترة، فأي وضعية للنوم تكون جيدة على جانبيك أو على ظهرك، ولكن يفضل عدم نومك على بطنك بعد أول شهرين من الحمل، حتى لا يضر ذلك بجنينك