6 أنواع من الفواكه تساعد على التحكم في الوزن وحمايتك من أمراض القلب

تساعد الألياف على تعزيز فقدان الوزن إلى جانب الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والأمعاء، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وخفض مستويات السكر في الدم، ومحاربة الإمساك وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. تساعد الفواكه الغنية بالألياف على زيادة حجم المعدة وإبطاء عملية الهضم لمنع حدوث ارتفاع مفاجئ في الجلوكوز والكوليسترول في الجسم.

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1. الكمثرى

الكمثرى من أفضل الفواكه المليئة بالألياف الغذائية. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والمركبات الفينولية.

الألياف الغذائية في الكمثرى (100 جم): 3.1 جم

طريقة الاستخدام: تؤكل الكمثرى مباشرة مع القشرة. يمكنك إضافتها إلى وعاء الفاكهة.

2. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل الفيتامينات والمغنيسيوم والأحماض الدهنية والبوتاسيوم. كما أنه مصدر ممتاز للمواد الكيميائية النباتية التي قد تساعد في التحكم في الوزن والوقاية من الأمراض المرتبطة بالقلب.

الألياف الغذائية في الأفوكادو (100 جم): 6.7 جم

طريقة الاستخدام: أضيفي الأفوكادو إلى سلطة فواكه. يمكنك أيضاً تقطيع الفاكهة ورش القليل من الفلفل الأسود وتناولها.

3. التوت

يمكن أن يسبب النظام الغذائي منخفض الألياف مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ، بينما تساعد الأطعمة الغنية بالألياف بشكل أساسي في إنقاص الوزن وكذلك في السيطرة على نسبة السكر في الدم وتقليل الكوليسترول. هذا هو السبب في استهلاك التوت الأسود في الغالب لفقدان الوزن بشكل صحي.

الألياف الغذائية في التوت (100 جم): 5.3 جم

طريقة الاستخدام: تناول التوت الأسود مع الزبادي اليوناني أو الشوفان. يمكنك أيضاً تضمينها في وعاء الفاكهة الخاص بك.

4. التين الطازج

التين مليء بالألياف الغذائية. يساعد تضمين التين الطازج في النظام الغذائي على خفض نسبة الكوليسترول في الدم مما قد يساعد في الحفاظ على وزن الجسم وتدفق الدم السليم في الجسم. يساعد التين الطازج أيضاً في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الألياف الغذائية في التين الطازج (100 جم): 2.9 جم

طريقة الاستخدام: تناول التين الطازج أو نقعه في الماء طوال الليل. يمكنك إضافته إلى الكعك والحلويات لأنه يعمل كمحلٍّ طبيعي.

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5. جوز الهند

لكل من جوز الهند الخام والمجفف فوائد صحية متعددة. تساعد الفاكهة على استقرار مستوى الجلوكوز ولها تأثيرات مضادة لمرض السكر.

الألياف الغذائية في جوز الهند (100 جم): 9 جم

طريقة الاستخدام: أضيفي لب جوز الهند في وعاء الفاكهة أو شيّها واستهلاكها.

6. الجوافة

تعتبر هذه الفاكهة الموسمية مصدراً ممتازاً للألياف وقليلة السعرات الحرارية. تقول الدراسات إن الثمار يمكن أن تساعد في الحفاظ على الوزن المناسب من خلال تنظيم مستويات الكوليسترول والسكر في الجسم.

الألياف الغذائية في الجوافة (100 جم): 5.4 جم

طريقة الاستخدام: تستهلك الجوافة بدون تقشير. يمكنك أيضاً رش بعض الملح على الفاكهة وتناولها.

7. كيوي

يحتوي الكيوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. عند تناولها، تمنحنا الفاكهة الشعور بالامتلاء وتمنعنا من تناول الأطعمة غير الصحية التي تزيد من الوزن.

الألياف الغذائية في الكيوي (100 جم): 3 جم

طريقة الاستخدام: تناول الكيوي بعد تقشيرها. يمكنك إضافتها إلى الشوفان أو العصيدة أو وعاء الفاكهة.



