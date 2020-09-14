شكرا لقرائتكم خبر عن مُسن مصاب بـ«السكري» يدخل العناية المركزة بسبب نصيحة خاطئة.. استشاري يروي قصته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من اتباع نصائح غير المُختصين، تفاديا لتعرض حياة المريض للخطر.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن رجلاً مُسناً تلقى نصيحة من أحد أقرانه بوقف حبوب السكر وأخذ ملعقة زيت زيتون يومياً عند الإفطار من أجل ضبط السكر، لكن النتيجة كانت تنويمه في العناية المُركزة.

تجدر الإشارة إلى أن تحاليل داء السكري تؤكد الإصابة به في حال إجراء تحاليل صائم لمدة 8 ساعات ويكون معدل السكر في الدم أكثر من 70 ملغ/دل، وبعد الإفطار بساعتين ألا يزيد عن ملغ/دل120، وألا يزيد معدل الهيموجلوبين السكرى (HB A1c) عن 7 %، والذى يعطينا فكرة عن معدل السكر في الدم خلال الثلاثة أشهر الماضية.