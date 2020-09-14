ما هي كمية البطيخ الممكن تناولها دون ضرر؟.. إجابة سعيدة لعشاقه

يتميز البطيخ بالعديد من الفوائد الصحية، فكل قضمة منه تحتوي على فيتامين "إيه وسي" ومضادات للأكسدة وأحماض أمينية، ويقال إنه كلما كان البطيخ أكثر نضجا، ازداد مستوى الليكوبين والبيتا كاروتين فيه.

وأعلن "في فولجوجراد رومان شولجين"، رئيس قسم المسالك البولية في مركز فولجوجراد الإقليمي لأمراض الكلى في مقابلة مع "فيتشرني فولجوغراد"، أن الشخص السليم يمكن أن يأكل من 500 جرام إلى كيلوجرام واحد من البطيخ يوميًا.





وفقًا للطبيب، لن يضر البطيخ كثيرا بشخص لديه كلى صحية، ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي أن يحدوا من تناولهم لهذه الفاكهة.

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وقال "شولجين": "غالبًا ما تكون الكلى غير قادرة على إفراز كمية كافية من الماء، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم".

كما أشار الطبيب إلى أن البطيخ يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات البسيطة مما يشكل عبئًا كبيرًا على البنكرياس، بالإضافة إلى ذلك، فإن البطيخ له خصائص مفرز الصفراء، كما أن زيادة إفراز الصفراء تحفز البنكرياس، مما يجبره على إنتاج المزيد من الإنزيمات الهضمية، نتيجة لذلك، يمكن للشخص المصاب بالتهاب مزمن أن ينتكس مرضه.



