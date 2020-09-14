كورونا حول العالم.. "صيحة فزع" بعد تسجيل رقم قياسي عالمي

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ليسجل أكثر من 29.1 مليون إصابة حول العالم حتى الإثنين، وتفصيلا بلغ عدد الإصابات بالفيروس 29 مليونا و184 ألفا و740 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 928 ألفا و740 حالة وفاة.





وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء بلغ 21 مليونا و30 ألفا و791 حالة شفاء عالمية.





صيحة فزع من منظمة الصحة العالمية

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم، الأحد، بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة.

وقالت المنظمة، على موقعها الإلكتروني، إن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.

وأعلنت المنظمة الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية في السادس من سبتمبر/أيلول، وهو 306 آلاف و857 حالة، وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت الولايات المتحدة والهند أكثر من ألف حالة وفاة، وأعلنت البرازيل وفاة 874، ويعود الرقم القياسي لعدد الوفيات اليومية إلى 17 أبريل/نيسان حين أعلنت منظمة الصحة وفاة 12 ألفا و430 حالة.





لا وفيات في الصين

قالت لجنة الصحة العامة في الصين إن البر الرئيسي سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 13 سبتمبر، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة واردة من الخارج, ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين 39 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 70 قبل يوم، وبهذا بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 85194 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

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927 إصابة جديدة في ألمانيا

وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 927 حالة وأصبح 260355.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9350 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.





قرابة 71 ألف وفاة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 4408 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 217 حالة وفاة جديدة يوم الأحد، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 668381 حالة والوفاة إلى 70821 حالة.

وقالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.





تراجع إصابات البؤرة الأسترالية

سجلت ولاية فيكتوريا ثاني أكثر ولايات أستراليا سكانا سبع حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و35 حالة إصابة جديدة في أدنى زيادة يومية في الإصابات منذ أواخر يونيو.

وخففت الولاية بعض القيود في ملبورن أكبر مدنها ابتداء من الإثنين، من خلال تقليص عدد ساعات حظر التجول الليلي ساعة وزيادة الوقت الذي سيكون بوسع الناس قضاءه خارج منازلهم ساعتين يوميا.

وواصلت فيكتوريا تراجعا مطردا في حالات الإصابة اليومية بكورونا في الأيام الأخيرة مع انخفاض حالات الإصابة إلى عدد مؤلف من رقمين فقط بفضل العزل العام الصارم بعد ذروة تم خلالها تسجيل أكثر من 700 حالة في يوم واحد في أوائل أغسطس/آب.

وسجلت الولاية التي تمثل بؤرة تفشي الفيروس في أستراليا 41 حالة إصابة وسبع حالات وفاة قبل يوم.



