بدء محاكمة القطري ناصر الخليفي بتهم فساد في سويسرا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رياضة العين الرياضية الإثنين 2020/9/14 11:32 ص بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/9/14 11:32 ص بتوقيت أبوظبي

بدأت المحكمة الفيدرالية الجنائية في لوزين بسويسرا، إجراءات محاكمة القطري ناصر الخليفي، مالك قنوات بي إن سبورت ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بتهم على التحريض على ارتكاب أعمال رشى وفساد متعلقة بحصول قناته على حق إذاعة مباريات كأسي العالم 2026 و2030.

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