شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مرض "مرفق لاعب التنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرفق لاعب التنس من الأمراض الشائعة التي تصيب مرفق اليدين وتسبب التهابا في أوتار الكوع وآلاماً شديدة، والعديد من الأشخاص الذين يعانون من مرفق لاعب التنس لا يلعبون التنس لكن يمكن أن تكون المشكلة ناتجة عن أي حركة متكررة، في هذا التقرير نتعرف على مرض "مرفق لاعب التنس" وأسبابه وعلاجه، بحسب موقع "سيدار سيناي".

س: ما هو مرفق لاعب التنس؟

مرفق لاعب التنس (التهاب اللقيمة الجانبي) عبارة عن تورم في الأوتار التي تثني معصمك للخلف بعيدًا عن راحة يدك.

الوتر عبارة عن حبل صلب من الأنسجة يربط العضلات بالعظام وعادة ما يتم تشخيص مرفق لاعب التنس لدى كل من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا.

س: ما الذي يسبب مرض مرفق لاعب التنس؟

غالبًا ما يحدث مرفق التنس، بسبب قوة ضرب مضرب التنس للكرات في وضع الضربة الخلفية.

قد تتألم عضلات الساعد، التي تتصل بالجزء الخارجي من مرفقك، من الإجهاد المفرط عند القيام بضربة خلفية في التنس ، يمكن أن تتلف الأوتار التي تتدحرج في نهاية الكوع.

قد يكون سبب مرفق التنس:

-ضربة خلفية غير لائقة

-ضعف عضلات الكتف والمعصم

-استخدام مضرب تنس مشدود بإحكام شديد أو قصير جدًا

-رياضات المضرب الأخرى، مثل كرة المضرب أو الاسكواش

-ضرب الكرة بعيدًا عن المركز على المضرب، أو ضرب كرات ثقيلة مبللة

ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من مرفق التنس لا يلعبون التنس، ويمكن أن تكون المشكلة ناتجة عن أي حركة متكررة تشمل الأسباب الأخرى لمرفق التنس ما يلي:

-الطلاء بفرشاة أو بكرة

- كثرة استخدام الأدوات اليدوية الأخرى بشكل منتظم

-استخدام حركات اليد المتكررة في أنواع مختلفة من العمل، مثل الجزارين والموسيقيين وأطباء الأسنان والنجارين

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س: ما هي أعراض مرفق لاعب التنس؟

فيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا لمرفق التنس ومع ذلك ، قد تواجه أعراضًا مختلفة.

في البداية ، قد تشعر بألم أو حرقة أو وجع على طول الجزء الخارجي من ساعدك ومرفقك.

مع مرور الوقت ، يزداد الألم سوءًا. إذا واصلت النشاط الذي تسبب في حالتك ، فقد ينتشر الألم إلى معصمك ، حتى في حالة الراحة.

قد يستمر الألم أيضًا عندما تضع ذراعك ويدك لأسفل على طاولة ، ثم تحاول رفع يدك ضد المقاومة. قد تشعر أيضًا بالألم عند محاولة رفع الأشياء الصغيرة والإمساك بها ، مثل فنجان القهوة.

قبضة يد ضعيفة هي عرض آخر لمرفق التنس.

س: كيف يتم علاج مرفق التنس؟

من المهم تجنب الحركة التي تسببت في إصابتك في المقام الأول. قد يشمل العلاج:

-استرح وتوقف عن النشاط الذي ينتج عنه الأعراض

-كمادات الثلج لتقليل الالتهاب

-تمارين التقوية والتمدد

-الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين

إذا لم تنجح هذه العلاجات ، فقد يتحدث معك مقدم الرعاية الصحية عن:

-قم بتدعيم المنطقة لإبقائها ثابتة لبضعة أسابيع أو استخدم دعامة خاصة مع الأنشطة

-حقن الستيرويد للمساعدة في تقليل التورم والألم

-نوع خاص من الموجات فوق الصوتية يمكن أن يساعد في تكسير النسيج الندبي وزيادة تدفق الدم وتعزيز الشفاء

نادرًا ما تكون الجراحة ضرورية