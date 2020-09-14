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مطلقة و4 سيدات تربحن 70 مليار دولار في 5 أشهر

الإثنين 14 سبتمبر 2020

في خضم أزمة كورونا التي ضربت اقتصادات العالم ونالت من ثروات الشعوب وعصفت بالإنتاج والاستهلاك، تمكنت امرأة مطلقة و4 سيدات أخريات من تحقيق أرباح خيالية تجاوزت 70 مليار دولار.



وحسب فوربس، فإن ماكينزي سكوت (مطلقة الملياردير جيف بيزوس) جاءت في صدارة الرابحات بعد أن قفزت ثروتها في الفترة من أبريل/ نيسان الماضي، إلى 10 سبتمبر/ أيلول الجاري بنسبة 75%.

وبهذه الأرباح قفزت ثروة ماكينزي إلى 63 مليار دولار مستفيدة من انتعاش أسهم شركة أمازون التي حصلت عليها من زوجها السابق كتعويض عن الطلاق.

لكن الزيادة المهولة التي قاربت إلى الضعف، لم تكن كافية لتعتلي ماكينزي صدارة أثرى سيدات العالم، بل حلت في المركز الثالث.

أما المركز الأول، فقد بقي في يد فرانسواز بيتنكور مايرز وعائلتها، والتي حصدت أرباحا ضخمة هي الأخرى في ذات الفترة بعد أن قفزت ثروتها بنحو 35.4%.

وتقول فوربس، إن ثروات أغنى 5 سيدات في العالم زادت بنحو 33.3% بقيمة 70.1 مليار دولار، لتصل إلى 280.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 210.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وفيما يلي قائمة أغنى 5 سيدات في العالم وفقا لإحصاءات فوربس:

فرانسواز بيتانكور

تصدرت مايزر قائمة أغنى سيدات العالم بصافي ثروة 66.2 مليار دولار، وبزيادة 35.4% خلال الفترة من أبريل/ نيسان الماضي، إلى 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومايزر فرنسية وتعتمد في مصدر الثروة الرئيسي على شركة لوريال لمستحضرات التجميل.

أليس والتون

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في المركز الثاني جاءت أليس والتون بصافي ثروة 65.8 مليار دولار، بعد زيادة 21% في فترة المقارنة.

وولتون أمريكية وتعتمد في ثروتها على سلسلة متاجر التجزئة "وولمارت".

ماكينزي سكوت

أما الأمريكية ماكينزي سكوت فتبلغ ثروتها 63 مليار دولار بزيادة 75%، بالاعتماد على حصتها في أمازون.

جوليا كوك

أمريكية قفزت ثروتها بنسبة 17.5% إلى 44.9 مليار دولار، بالاعتماد على شركة "كوتش إندسيتريز".

وقد ورثت جوليا وأطفالها الثلاثة حصة 42% من أسهم كوتش إندسيتريز من زوجها الراحل ديفيد الذي توفي في أغسطس/آب 2019 عن عمر ناهز 79 عاماً.

انتقلت كوك إلى نيويورك في الثمانينيات وعملت كمساعدة لمصمم الأزياء أدولفو

بيتي وكارل

بيتي وكارل جونيور هما أبناء كارل ألبريخت الذي توفي في يوليو/تموز 2014 عن عمر بلغ 94 عاماً وترك إمبراطورية التجزئة Aldi.

قفزت ثروتهما 23.1% إلى 41 مليار دولار، وهما ألمانيتان.