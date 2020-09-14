شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 3 علاجات منزلية طبيعية لحصوات الكلى أبرزها عصير الرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصوات الكلى عبارة عن رواسب صلبة من المركبات التي توجد عادةً في البول والتي تتجمع معًا في المسالك البولية وعادةً ما يتم علاج حصوات الكلى بالتغييرات الغذائية أو الأدوية، ومع ذلك، هناك أيضًا علاجات منزلية يمكن أن تساعد في منع حصوات الكلى وعلاجها، في هذا التقرير نتعرف على أبرز علاجات طبيعية منزلية، بحسب موقع إنسايدر.

أفضل 3 علاجات منزلية طبيعية لحصوات الكلى1- شرب الماء

إذا كنت تعاني من حصوات في الكلى، أو كنت عرضة للإصابة بها، فإن أول ما سيخبرك به طبيبك على الأرجح هو التأكد من شرب الكثير من الماء.

تتكون حصوات الكلى عندما تتجمع بعض الأملاح والمعادن في البول معًا شرب الكثير من الماء يساعد في الحفاظ على البول مخفف ويطرد الكلى والمسالك البولية ، لذلك لا تتراكم المعادن والأملاح وتتحول إلى حصوات. بغض النظر عن نوع حصوات الكلى لديك ، فإن شرب الكثير من الماء سيساعدك.

إذا كان لديك حصوات في الكلى، يوصي الأطباء بشرب حوالي 3 لترات من الماء يوميًا.

2- تناول عصير الليمون

يمكن أن يساعد عصير الليمون في منع حصوات الكلى ، وخاصة حصوات الكالسيوم - أكثر أنواع حصوات الكلى شيوعًا.

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الكالسيوم والأكسالات لهما صلة وثيقة ببعضهما البعض، مما يعني أنهما سيلتصقان ببعضهما البعض ، مكونين أكسالات الكالسيوم. عندما يحدث هذا في المسالك البولية ، فإنه يؤدي إلى حصوات الكلى.

وجدت دراسة صغيرة عام 2017 نُشرت في مجلة جراحة المسالك البولية أن شرب لترين من الماء مع عصير الليمون يوميًا قلل من معدل تكون الحصوات من 1.00 إلى 0.13 لكل شخص سنويًا.

3. جرب عصير الرمان

غالبًا ما يستخدم الرمان لعلاج حالات مثل القرحة والإسهال ، وقد يكون مفيدًا أيضًا في علاج حصوات الكلى بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.

تساعد مضادات الأكسدة في منع وتقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بتكوين حصوات الكلى. يحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك الكثير من الجذور الحرة، أو الجزيئات التي تحتوي على عدد غير متساو من الإلكترونات، مما يجعلها شديدة التفاعل.

يحتوي عصير الرمان على 2 إلى 3 أضعاف قدرة مضادات الأكسدة للشاي الأخضرووجد تحليل عام 2011 لبيانات من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي أن البالغين الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى المبلغ عنها ذاتيًا لديهم أيضًا مستويات أقل بنسبة تتراوح بين 8٪ و 11٪ من مضادات الأكسدة في الدم.