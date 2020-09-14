شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» ترفض عرض «مايكروسوفت» لشرائها.. ويتبقى مشتري وحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت شركة ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك TikTok عرض مايكروسوفت لشراء التطبيق بالرغم من ان مايكروسوفت احدى اكبر الشركات التقنية في العالم وبالاضافة إلى اقتراب الموعد الذي حدده الرئيس الامريكي ترامب لحظر التطبيق في الولايات المتحدة ورغم تشجيع الرئيس الامريكي لمايكروسوفت لشراء التطبيق إلا ان هذا الامر يبدو غير مرحب به في الصين.

وقالت مايكروسوفت في بيان: «تم ابلاغنا من ByteDance أنها لن تبيع عمليات تطبيقها TikTok في الولايات المتحدة إلى مايكروسوفت ونحن متأكدين من عرضنا كان مفيدا لمستخدمي TikTok ولحماية مصالح الأمن القومي».

ووفقا لنيوورك تايمز فقد اعلنت مايكروسوفت منذ شهر سابق بانها ستصر بشكل أساسي على لتحكم في كود الكمبيوتر الذي تستخدمه TikTok للإصدارات الأمريكية والعديد من الإصدارات الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية من التطبيق والذى يشاهد عروضه المرئية حوالى 100 مليون مستخدم داخل امريكا لتصدر الصين بعدها قوانين جديدة من شأنها أن تمنع TikTok من نقل تقنيتها إلى مشتر أجنبي دون إذن صريح من الحكومة الصينية وهو ما يعتقد انه احد اسباب فشل الصفقة.

بهذا التطور في هذه القضية تصبح شركة اوراكل Oracle هي المتقدم الوحيد والمعلن لشراء التطبيق ومديرها يعتبر من المقربين للرئيس ترامب.

جدير بالذكر ان شركة ByteDance المالكة للتطبيق قد تأسست عام 2012 وكان صعود TikTok في الولايات المتحدة سريعًا بشكل ملحوظ وجمعت مليارات الدولارات من التمويل وقدرت قيمتها بـ 100 مليار دولار وفى يوليو الماضى ومع الضغوط الامريكية بدأت الشركة مناقشات مع المستثمرين لاقتطاع تطبيقها تيك توك وطرحه للشراء من الشركات الامريكية.

Advertisements