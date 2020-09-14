شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة الكلى فى فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يمكن أن تكون حرارة الصيف الشديدة مشكلة للأفراد في أي عمر وأي ظروف صحية ، ولكن يحتاج المصابون بأمراض الكلى إلى اتخاذ احتياطات إضافية لضمان تمتعهم بصيف سعيد وآمن، حيث تتأثر الكلى بالحرارة وعدم تناول المياه بشكل كافى على مدار اليوم ، وحسب ما ذكره موقع crossroadshospice فإن هناك بعض النصائح للحفاظ على صحة الكلى فى فصل الصيف وهى:

1:اعتن بالأساسيات

حتى أولئك الذين لا يعانون من ظروف صحية يحتاجون إلى حماية أنفسهم من أشعة الشمس، ولكن عندما تتعامل بالفعل مع مرض الكلى في الصيف ، فمن المهم التأكد من عدم إضافة مرض آخر ، لذلك ضع واقٍ من الشمس لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الخطيرة التي يمكن أن تسبب حروق الشمس أو تؤدي إلى السرطان. ارتدِ ملابس فضفاضة ومريحة وقبعة ونظارات شمسية لمزيد من الحماية.

2: الحفاظ على توازن جيد للسوائل

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من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم في أشهر الصيف ، ولكن المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى بحاجة إلى توخي الحذر لتجنب زيادة السوائل، تحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول ما إذا كان يجب تعديل كمية السوائل الخاصة بك لفصل الصيف، و في الأيام شديدة الحرارة حاول البقاء في أماكن مكيفة أو في الظل لتجنب التعرق وزيادة عطشك.

3.:الحماية

يجب على مرضى غسيل الكلى الذين لديهم وصول للأوعية الدموية أن يتذكروا حماية هذا الوصول عند السباحة، تحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول أفضل الضمادات الواقية، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من غسيل الكلى البريتوني ، سوف يتم إطلاعك على كيفية إغلاق قسطرة غسيل الكلى البريتوني وتثبيتها لحمايتها من التوتر أو الصدمة العرضية.

عند السباحة ، التزم بحمامات السباحة المكلورة وتجنب البرك والبحيرات والأنهار التي قد تحتوي على بكتيريا يمكن أن تصيب وصولك.

4: التخطيط المسبق للسفر في الصيف

الأفراد المصابون بأمراض الكلى الذين يخططون للسفر لقضاء عطلة الصيف ، تحدثوا مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول جدولة العلاج في مركز غسيل الكلى في المنطقة التي ستزورونها، إذا كان لديك غسيل الكلى الصفاقي ، فتأكد من حزم المعدات والإمدادات الكافية طوال مدة رحلتك.