شكرا لقرائتكم خبر عن مقابض الأبواب وأجهزة مراقبة تخطيط القلب نقاط ساخنة لعدوى كورونا فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر فيروس كورونا (CoV-2) عبر الرذاذ التنفسي ويمكن أن يعيش على العديد من الأسطح لفترات طويلة، وهو عامل خطر معروف لانتشار المستشفيات، حيث يمكن أن تكون الأسطح المختلفة في المستشفيات ملوثة بالفيروس.تشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة Science of The Total Environment ، إلى أنه يمكن اكتشاف الفيروس بسرعة باستخدام التكنولوجيا المتاحة بالفعل، مما سيساعد في مراقبة انتشار الفيروس داخل مرافق الرعاية الصحية عن كثب وتمكين السيطرة بشكل أفضل على الوباء.



نقاط ساخنة لالتقاط كورونا

الكشف السريع عن الفيروسات

جمع الباحثون 31 عينة من تلوث السطح من أجنحة مختلفة قبل إجراءات التنظيف والتطهير اليومية، فى مركز تشنجدو للسيطرة على الأمراض بالصين، وتم تخصيص 7 أسطح ، من حواجز السرير إلى أطراف الأصابع لشاشات تخطيط القلب ومقابض أبواب الحمام، وتم جمع العينات في 5 أيام خلال شهري مارس وأبريل.

حصل الباحثون على 49 نتيجة إيجابية من 14 حالة، مع 2-6 مواقع تلوث لكل حالة، ومع 9 حالات ، لم يتم اختبار أي سطح إيجابي، وبشكل عام ، تلوثت أكثر من 70٪ من الأسطح بالفيروس من حالات COVID-19 المؤكدة ، مما يشير إلى وجود فرصة قوية لانتقال العدوى عن طريق الأسطح في أجنحة العزل.

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الأسطح عالية الخطورة

أظهرت أكثر من 70٪ من الحالات الإيجابية تلوثًا في رأس الإصبع بمخطط كهربية القلب ، مما أظهر ارتفاعًا في مستوى الحمض النووي الريبي الفيروسي أيضًا، وقد يشير هذا إلى أن هذه الأسطح عالية الخطورة لانتشار الفيروس وتتطلب تنظيفًا إضافيًا.

لذلك ، عرّف الباحثون هذه الأسطح بأنها شديدة التلوث ، والتي يجب تنظيفها كثيرًا. كانت مصادر التلوث الأخرى الأقل شيوعًا هي خزانة الغرفة.

كانت هناك 5 اختبارات إيجابية من مقابض أبواب الحمام ، وجميعها من الحالات التي كانت فيها أطراف الأصابع موجبة أيضًا، 4 من النتائج الإيجابية للمقبض تحتوي أيضًا على عينات إيجابية من حواجز السرير ، والخزانة ومقابض تبديل الضوء، دفع هذا المحققين إلى اقتراح تحليل يومي للعينات من هذه المقابض ، نظرًا لأن "عينة تلوث السطح من مقبض الباب يمكن تفسيرها على أنها بطاقة شديدة الخطورة" ، ويجب أن تحث على زيادة الاهتمام بتنظيف هذا الجناح.

أظهرت النتائج أي مناطق في الجناح أو الغرفة التي بها مريض COVID-19 يجب مراقبتها بانتظام لالتقاط التلوث، وتظهر الدراسة أيضًا أن مراقبة وجود الفيروس أمر ضروري لإدارة الجناح، وتعد العينة المأخوذة من مقبض باب الحمام هي مؤشر على الحاجة إلى تنظيف أكثر صرامة، كما تعد أطراف أصابع جهاز مراقبة تخطيط القلب من الأماكن الرئيسية للتلوث.