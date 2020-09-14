بريطانية 101 عام تقوم بجولات للتنزه وتجمع أموالًا لمساعدة الأطباء

جمعت جوان ريتش، الممرضة السابقة، التي شاركت في الحرب العالمية الثانية مبلغ 22 ألف جنيه إسترليني لخدمات الصحة الوطنية في بريطانيا، خلال نزهتها، وفي هذا الصدد تفيد Belfast Telegraph، بأن المتقاعدة (101 سنة)، قررت القيام بـ 102 جولة في المتنزه المحلي بمناسبة قرب عيد ميلادها الثاني بعد المئة.

وتشير الصحيفة إلى أن المتقاعدة جوان ريتش قررت السير على خطى المحارب البريطاني القديم توم مور، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، وتمكن من جمع مبلغ 32 مليون جنيه إسترليني خلال قيامه بـ 100 دورة في فناء طوله 25 مترا قبل بلوغه 100 سنة.

وقد حققت المتقاعدة إلى الآن 100 دورة في متنزه ألينبي بمدينة فيلكستو. وطول كل دورة هو 560 مترا تقطعها المرأة بمساعدة عجلة أو على كرسي متحرك. وسوف تقوم بآخر دورة يوم الجمعة 11 سبتمبر الذي يوافق يوم ميلادها، وقد أنشأت ابنة المتقاعدة صفحة في منصة JustGiving حيث يمكن لجميع الراغبين بدعم مبادرة جوان. وقد تجاوزت الأموال التي تبرع بها أكثر من ألف شخص، الهدف المحدد لهذه الفعالية، حيث تقول جوان، "الشيء الوحيد الذي أتمكن من عمله للمساعدة، هو المشي مثل المحارب توم، وآمل أن يفيد ذلك بشيء ما".

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المصدر: RT

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