عند الإصابة بالإنفلونزا .. اتبع هذه الخطوات للعناية بصحة الفم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 43 دقيقة

بعد الإغلاق التام الذي فرضه كورونا على المجتمعات والمؤسسات بشكل عام، أمست الزيارات شبه معدومة، حتى زيارة الطبيب لم تعد من الاولويات في حال لم يكن الأمر طارئا، لذلك استغنى العديد من الأشخاص عن زيارة طبيب الأسنان للمراجعات الدورية، لكن هذا الامر لا يمنع من الاهتمام بصحة الفم حتى مع عدم زيارة الطبيب لا سيما إذا أصيب الشخص بالإنفلونزا.

وبشكل أساسي، لا بد من تنظيف الأسنان مرتين في اليوم للحفاظ على صحتها، كما يجب عدم إغفال تنظيف اللسان بقطعة قطن وغليسرين، لإزالة البكتريا التي تتراكم عليه مع الزمن.

تنظيف الفم والغرغرة

قم بعمل غسول جيد للفم في المنزل. يمكنك ذلك عن طريق إضافة أوراق الفلفل الأسود والزنجبيل والكركم والريحان إلى الماء وغليها. سيعطيك هذا أيضًا جرعة إضافية من فيتامين سي لتعزيز مناعتك أثناء تنظيف تجويف الفم. اشطف فمك من 3-4 مرات في اليوم لمدة 30 ثانية على الأقل للحصول على أقصى تأثير. كما يمكنك استخدام الغرغرة أيضاً لتنظيف الحلق.

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شرب كميات كافية من الماء

حافظ على رطوبتك قدر الإمكان. يجب أن يكون الماء هو خيارك الأول عندما يتعلق الأمر بترطيب نفسك وإزالة الجزيئات الزائدة من الأسنان. يحسن الماء أيضًا من جودة اللعاب، ويمنع جفاف الفم ويحارب رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان. يمكن للمرء أيضاً أن يشرب عصائر الفواكه والخضروات الطازجة الخالية من السكر وماء الليمون والشاي المثلج.

تجنب دواء السعال المحمل بالسكر

أدوية السعال هي وصفات شائعة عند الإصابة بالسعال والإنفلونزا. لكن يمكن أن تسبب هذه الأدوية المحملة بالسكر تسوس الأسنان والمزيد من الضرر لتجويف الفم لأنها تلتصق حول فمك وتتسبب في تدفق البكتيريا. إذا أمكن، اختر الأنواع الخالية من السكر.

النظام الغذائي

عندما لا تكون الصحة في أفضل حالاتها، فمن المهم جدًا تناول الطعام الصحي، واتباع نظامي غذائي يحتوي على الفيتامينات والمعادن. في الوقت نفسه، يجب أن تكون الأطعمة غير لزجة وغير نشوية، فمضغ الفواكه والخضروات المقرمشة مثل التفاح والذي يسمى فرشاة الأسنان الطبيعية يمكن أن يحافظ على نظافة الأسنان ويساعد على إزالة طبقة البلاك الإضافية حول الأسنان مما يحافظ على صحتها.