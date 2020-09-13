تطوير فحص للكشف عن سرطان المبيض خلال 30 دقيقة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

في إطار الجهد المتواصل للعلماء والباحثين لتطوير وسائل الكشف عن مرض السرطان ، لتقليل نسب الإصابة لهذا المرض الذي يهدد لملايين من البشر حول العالم .

كشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة توركو في فنلندا عن إمكانية استخدام (مستضد) يعرف باسم (CA125) في الكشف عن سرطان المبيض.

و(المستضد) المقصود هو بروتين سكري موجود في أنسجة الجهاز التناسلي الأنثوي، ومن خلال البحث عنه يمكن الكشف عن سرطان المبيض من عينة الدم خلال 30 دقيقة، وذلك وفق الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية “كومينيكيشسن بيولوجي”.

ويقول مرشح الدكتوراه شريف بيومي، المؤلف الأول للدراسة، في تقرير نشره موقع جامعة توركو، الجمعة: “بالمقارنة مع التشخيصات التقليدية، فإن حساسية اختبار (CA125) كانت حساسة أعلى بـ 4.5 مرات في الكشف عن سرطان المبيض”.

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ويهدف هذا الاختبار إلى التوسع في الكشف لتغطية مجموعة أكبر من المرضى لتسهيل الشروع في مزيد من الفحوصات وخيارات العلاج.

ويقول د. كيم كيم بيترسون، من جامعة توركو والباحث المشارك بالدراسة: “النتائج التي تم الحصول عليها واعدة للغاية للتشخيص المبكر للسرطان، وهو أمر مهم للغاية في العلاج”.

ويحدث سرطان المبيض عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50-70 عامًا، ويصيب امرأة واحدة تقريبًا من بين كل 70 امرأة.

ويحتل مرض سرطان المبيض في الولايات المتحدة المرتبة الثانية من بين السرطانات الأكثر شيوعا التي تصيب النساء، وعدد وفيات النساء التي تنجم عنه هو الأكبر من عدد الوفيات الناجمة عن أي سرطان نسائي آخر.