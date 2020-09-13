صحة ورشاقة

تطوير فحص للكشف عن سرطان المبيض خلال 30 دقيقة

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

تطوير فحوصات للكشف عن السرطان

في إطار الجهد المتواصل للعلماء والباحثين لتطوير وسائل الكشف عن مرض السرطان ، لتقليل نسب الإصابة لهذا المرض الذي يهدد لملايين من البشر حول العالم .

كشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة توركو في فنلندا عن إمكانية استخدام (مستضد) يعرف باسم (CA125) في الكشف عن سرطان المبيض.

و(المستضد) المقصود هو بروتين سكري موجود في أنسجة الجهاز التناسلي الأنثوي، ومن خلال البحث عنه يمكن الكشف عن سرطان المبيض من عينة الدم خلال 30 دقيقة، وذلك وفق الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية “كومينيكيشسن بيولوجي”.

ويقول مرشح الدكتوراه شريف بيومي، المؤلف الأول للدراسة، في تقرير نشره موقع جامعة توركو، الجمعة: “بالمقارنة مع التشخيصات التقليدية، فإن حساسية اختبار (CA125) كانت حساسة أعلى بـ 4.5 مرات في الكشف عن سرطان المبيض”.

Advertisements

ويهدف هذا الاختبار إلى التوسع في الكشف لتغطية مجموعة أكبر من المرضى لتسهيل الشروع في مزيد من الفحوصات وخيارات العلاج.

ويقول د. كيم كيم بيترسون، من جامعة توركو والباحث المشارك بالدراسة: “النتائج التي تم الحصول عليها واعدة للغاية للتشخيص المبكر للسرطان، وهو أمر مهم للغاية في العلاج”.

ويحدث سرطان المبيض عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50-70 عامًا، ويصيب امرأة واحدة تقريبًا من بين كل 70 امرأة.

ويحتل مرض سرطان المبيض في الولايات المتحدة المرتبة الثانية من بين السرطانات الأكثر شيوعا التي تصيب النساء، وعدد وفيات النساء التي تنجم عنه هو الأكبر من عدد الوفيات الناجمة عن أي سرطان نسائي آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطوير فحص للكشف عن سرطان المبيض خلال 30 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا