شكرا لقرائتكم خبر عن السناجل وأصحاب العلاقات السعيدة يعيشون بصحة أفضل أثناء جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إحدى الدراسات إن الأشخاص السناجل وجدوا أنه من الأسهل التعامل مع فيروس كورونا مقارنة بمن هم في علاقات غير سعيدة ، لكن أولئك الذين تربطهم علاقة سعيدة كان لديهم أفضل ما في الأمر، وحسب ديلى ميل البريطانية، أجرى خبراء من جامعة الدانوب استبيانًا على أكثر من 1000 نمساوي شهريًا في حالة الإغلاق للحصول على صورة للعلاقة بين حالة العلاقة وحالة العاطفة، واكتشف الفريق أن الأشخاص والأزواج في علاقة غير سعيدة كانوا عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب ثلاث مرات أكثر من غيرهم من الأزواج السعداء.

أولئك الذين كانوا سعداء في علاقتهم حققوا نتائج أفضل من جميع المجموعات ، حيث أظهروا مستوى عام أعلى من الصحة العقلية من العزاب أو الأزواج غير السعداء، وكتب الفريق أن نتائج الاستطلاع "تؤكد حقيقة أنه ليس فقط ولكن بشكل خاص في مثل هذه الأوقات ، ينبغي النظر بعناية في اختيار الشريك".

كجزء من الدراسة ، أراد الباحثون النمساويون فهمًا أفضل لتأثير كارثة مثل الوباء على الصحة العقلية، قاموا بتقييم الاختلافات في العديد من تدابير الصحة العقلية والرفاهية الشائعة خلال جائحة Covid-19 وتدابير الإغلاق ذات الصلة، ونظرًا لانتشار Covid-19 بسرعة في جميع أنحاء العالم ، طبقت معظم الحكومات قيودًا لمنع الانتشار غير المنضبط للفيروس.

Advertisements

على الرغم من أن التباعد الاجتماعي والتدابير الأخرى مثل استخدام معدات الحماية الشخصية ساعدت في احتواء الانتشار ، إلا أنها بدت أيضًا تؤثر سلبًا على الصحة العقلية ، وفقًا للباحثين النمساويين، ومع ذلك يبدو أن هناك رابطًا بين مدى تأثر الصحة العقلية لشخص ما بشدة بالفيروس وحالة علاقته.

أظهر استطلاع من الهند أن المشاركين المتزوجين لديهم احتمالات أقل بنسبة 40 في المائة للإصابة بالقلق أثناء الإغلاق مقارنة بالعازبين، ومع ذلك وجدت دراسة من الولايات المتحدة أن الخلاف في العلاقة يمكن أن يكون مرتبطًا بمخاطر أعلى للمزاج واضطرابات القلق.

ولتقييم العلاقة ، استخدموا جودة تقييم الزواج ، ثم استخدموا اختبارات الضغط والاكتئاب والقلق والرفاهية وجودة النوم ونوعية الحياة لفهم الصحة العقلية للأشخاص الذين استجابوا للمسح، في جميع مقاييس الصحة النفسية ، سجل الأفراد ذوو العلاقة الجيدة درجات أفضل من الأفراد ذوي العلاقة الضعيفة أو الأشخاص الذين ليسوا في علاقة.

اكتشف المؤلفون أنه من الأفضل أيضًا ألا تكون في علاقة أثناء الجائحة بدلاً من علاقة ذات نوعية رديئة ، ووجدوا أن العزاب كان أداؤه أفضل في درجات الصحة العقلية من أولئك في الاقتران غير السعيد، ازداد انتشار أعراض الاكتئاب مع انخفاض جودة العلاقة - من 13 في المائة يظهرون الاكتئاب إلى 35 في المائة.