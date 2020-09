شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الطعام فى الخارج سبب ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت بعض الإحصائيات أن تناول الطعام فى الخارج قد يكون سبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى المملكة المتحدة، حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا منذ بداية الشهر ، مع فرض قيود جديدة على التجمعات الاجتماعية، ويدعي تقرير جديد أن المخطط كان يجب أن يكون ساريًا سبعة أيام في الأسبوع للمساعدة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي وسط تحذيرات من أنه أثار أحدث ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب ما ذكره mirror تم الترحيب بمبادرة Chancellor's Eat Out to Help Out التي أحدثت تغييرًا في قواعد اللعبة في صناعة الضيافة ، حيث أنقذت مئات المطاعم من الانهيار الفوري وملايين الوظائف في هذه العملية.

وشهد المخطط ، الذي منح رواد المطعم خصمًا بنسبة 50٪ على وجباتهم طوال شهر أغسطس ، ارتفاع حجوزات المطاعم بنسبة 216٪ مع المطالبة بأكثر من 100 مليون وجبة مدعومة على ظهرها، ومع ذلك ، تشير الأرقام الجديدة إلى وجود علاقة بين المخطط والارتفاع المفاجئ في معدلات انتقال فيروس كورونا ، حيث تم تسجيل 3000 إصابة أخرى في الـ 24 ساعة الماضية.

ففي بداية شهر يوليو ، كانت المطاعم لا تزال مغلقة بموجب أوامر حكومية. ومع ذلك ، مع دخول المخطط الجديد حيز التنفيذ ، ارتفعت حجوزات المطاعم بشكل صاروخي ، مع تجمع الحشود في الشارع الرئيسي لأول مرة منذ مارس.

وقد أدى ذلك إلى زيادة بنسبة 216 ٪ في حجوزات المطاعم أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ، عندما كان النظام نشطًا ، وفقًا لـ OpenTable.وقال تقرير صادر عن جامعة أكسفورد إن المخطط أدى إلى زيادة "الإسراف" في تناول الطعام خارج المنزل.

"بحلول بداية شهر أغسطس ، كان الحضور في المطاعم قد ارتد بالفعل إلى ما يقرب من مستويات عام 2019. كان الناس يخرجون بشكل أساسي كالمعتاد ، لذلك لم يشجع مخطط الخصم بنصف السعر على" العودة إلى الوضع الطبيعي "؛ فقد شجع المستويات الباهظة في تناول الطعام ".

"ولكن عندما انتهى المخطط ، عادت الأمور إلى ما كانت عليه. في بداية سبتمبر ، كان هناك نزهات أكثر مما كانت عليه في بداية أغسطس ، ولكن ليس أكثر مما كان متوقعًا بناءً على الاتجاه طويل الأجل المتمثل في إعادة الافتتاح. يبدو أنه لا يوجد أي تأثير دائم على استهلاك الناس ".