جوجل يتنبأ بنقاط كورونا الساخنة.. السر في الأعراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتنبأ عمليات البحث على موقع جوجل الشهير عبر الإنترنت، عن أعراض الجهاز الهضمي بارتفاع حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدها بأسابيع.

واعتبر الباحثون بمستشفى ماساتشوستس العام في الولايات المتحدة، أن تلك العمليات يمكن أن تكون أداة تحذير مبكر جديدة لأكثر المناطق تأثرا بالوباء.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن الباحثين في المستشفى المرموقة ببوسطن قارنوا الاهتمام بالبحث عبر الإنترنت عن فقدان حاستي التذوق والشم والإسهال بإحصاءات (كوفيد-19) المبلغ عنها في 15 ولاية أمريكية في الفترة من 20 يناير وحتى 20 إبريل الماضيين.

وباستخدام Alphabet Inc (أداة Google Trends عبر الإنترنت)، وجدوا أن معدل البحث ارتبط بصورة كبيرة مع ارتفاع حالات كورونا في نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا وماساتشوستس وإلينوي وهي الولايات التي تعاني من العبء المتزايد لحالات (كوفيد-19).

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وقال العلماء إن نفس النهج الذي كان مستخدما من قبل لتعقب اتجاهات الأنفلونزا الوبائية منذ أكثر من عقد يمكن تطبيقه على فيروس كورونا المستجد.

وعادة يبلغ مرضى (كوفيد-19) عن أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي مثل ألم المعدة والإسهال، ما أثار الاهتمام بإجراء هذه الدراسة.

وقال الباحثون إن البيانات التي توصلوا إليها تسلط الضوء على أهمية أعراض الجهاز الهضمي كنذير محتمل لعدوى (كوفيد-19)، وأن Google Trends ربما تكون أداة قيمة للتنبؤ بالأوبئة استنادا إلى أعراض الجهاز الهضمي.