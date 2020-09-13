وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى واشنطن على رأس وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين للتوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل المزيد

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مساء الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين للتوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض لـ"الخليج 365"، في تصريحات سابقة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف حفل توقيع معاهدة "إبراهيم" للسلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل 15 سبتمبر/أيلول الجاري (الثلاثاء) في البيت الأبيض.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "وفود رفيعة المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ستشارك في حفل التوقيع".

Advertisements

وأشار المسؤول الأمريكي الكبير إلى أنه "سيكون هذا أول توقيع لمعاهدة سلام بالشرق الأوسط في البيت الأبيض منذ فترة 26 عامًا".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيشارك في حفل التوقيع على معاهدة السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة في البيت الأبيض.





ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية في 13 أغسطس/آب الماضي ، رسم هذا البلد الساعي أبدا لاستشراف المستقبل لا انتظاره، حدود المبادرة بالتأكيد على أن القرار يشكل عملا سياديا لدولة حرة من أجل قطع الطريق على المزايدات في سوق المتاجرين بالقضية الفلسطينية.

معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية مثلت حسب تصريحات قادة وزعماء العالم شرقا وغربا "خطوة تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

