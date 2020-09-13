شكرا لقرائتكم خبر عن realme تطرح C15 ببطارية 6000 مللي أمبير وكاميرا رباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد realme لإزالة الستار عن 4 من أحدث منتجاتها الأكثر تقدما تمهيدا لطرحها رسميا في السوق المصري في أواخر سبتمبر الجاري، وتتميز هذه المنتجات بأنها مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وهو هاتف C15 الملقب بوحش الطاقة وأحدث اصدارتها من سماعات Buds Q، و Buds Classic والساعة الذكية realme Smart Band

ويأتي realme C15 بتصميم متدرج هندسي، وبطارية بقدرة 6000 ميلي أمبير، مع شحن سريع قدرة 18 واط، و4 كاميرات من الخلف مع كاميرا أمامية وشاشة عملاقة قياس 6.5 بوصة LCD full-screen، وواجهة مستخدم realme UI المبنية على اندرويد 10 ومعالج ميديا تيك هليو G35 ثماني النواة بقوة 2.3 جيجا هرتز وهو الأفضل في هذه الفئة.

و يأتي هاتف C15 بنسختين الأولى بسعة تخزين 64GB وذاكرة عشوائية 4GB RAM والثانية بذاكرة بسعة تخزين 128GB مع ذاكرة عشوائه 4GB RAM وC15 هو الوحيد الذي سيأتي بهذه السعة في هذه الفئة .