شكرا لقرائتكم خبر عن realme تطرح C15 وحش الطاقة بقوة 6000 مللي أمبير وكاميرا رباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نجاح realme في اعتلاء منصة الـ 4 شركات الأكثر مبيعا للهواتف الذكية بالسوق المصري وفي شرق اسيا، تسعى realmeالصينية الرائدة عالميا في مجال التصنيع وتطوير تكنولوجيا الهواتف الذكية عالية الجودة، إلى تعزيز تواجدها في السوق المصري، بعد وصول عدد مستخدمي منتجاتها حول العالم إلى 45 مليون مستخدم منهم أكثر من مليون مستخدم في مصر، لتؤكد جدارتها بلقب العلامة التجارية الأكثر نموا في العالم بعد توسعها في 61 سوقا حول العالم.

وتستعد realme لإزالة الستار عن 4 من أحدث منتجاتها الأكثر تقدما تمهيدا لطرحها رسميا في السوق المصري في أواخر سبتمبر الجاري، وتتميز هذه المنتجات بتنوعها الكبير، والذي يلبي مختلف طلبات وتطلعات الشرائح المختلفة من مستخدمي الهواتف الذكية والمنتجات المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وهو هاتف C15 الملقب بوحش الطاقة وأحدث اصدارتها من سماعات Buds Q، وBuds Classic والساعة الذكية realme Smart Band.

ويعتبر هاتف C15 الجديد هو أحدث إصدارات سلسلة هواتفC الاقتصادية، والتي حققت من خلالها realme نجاحات عالمية كبيرة، حيث بلغ عدد مستخدمي سلسة ال C حول العام أكثر من 13 مليون مستخدم، نظرا لما تتمتع به من مواصفات وقدرات كبيرة بأفضل الأسعار في هذه الفئة السعرية.

ويأتي realme C15 بتصميم متدرج هندسي، وبطارية عملاقة بقدرة 6000 ميلي أمبير، تمنح المستخدمين فرصة الاستمتاع بكل إمكانيات الهاتف لأطول وقت ممكنة، مع شحن سريع قدرة 18 واط، و4 كاميرات من الخلف مع كاميرا أمامية وشاشة عملاقة قياس 6.5 بوصة LCD full-screen، وواجهه مستخدم realme UI المبنية على اندرويد 10 ومعالج ميديا تيك هليو G35 ثماني النواة بقوة 2.3 جيجا هرتز وهو الأفضل في هذه الفئة.

و يأتي هاتف C15 بنسختين الأولى بسعة تخزين 64GB وذاكرة عشوائية 4GB RAM والثانية بذاكرة بسعة تخزين 128GB مع ذاكرة عشوائه 4GB RAM وC15 هو الوحيد الذي سيأتي بهذه السعة في هذه الفئة.

وبالإضافة إلى أحدث إصدارت «realme» من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومنها الإصدار الأخير من الساعة الذكية ذات التصميم المميز، والتي تأتي بشاشة لمس ملونة كبيرة مقاس 1.5 سم وتقدم حزمة من التطبيقات الترفيهية والطبية المبتكرة مثل مراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم، و14 وضع رياضي.

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كما ستطلق «realme» أيضا الاصدار الاحدث من السماعة الذكية realme Buds Q وهي من طراز سماعات الأذن الاستريو اللاسلكي الحقيقي من تصميم چوزيه لي ڤي المدير الفني لإستوديو التصميمات في ريلمي وهي توفر تجربة استماع للموسيقى تصل إلى 20 ساعة متواصلة، بالإضافة لعناصر تحكم سريعة الاستجابة تُمكن المستخدم من الرد على المكالمات وإنهائها وتبديل الموسيقى وتنشيط وضع الألعاب عن طريق الإعدادات عبر تطبيق realme Link بالإضافة إلى إطلاق سماعات Buds Classic.

realme تطرح C15

realme تطرح C15