شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. متى يجب عمل تحليل فيروس الهربس EBV ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس إبشتاين-بار Epstein-Barr هو فيروس في عائلة الهربس، ويمكن للطبيب اختبار هذا الفيروس باستخدام اختبار دم بسيط يسمى اختبار EBV ، وهذا الفيروس شائعاً ويتأثر به معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم، كما أنه شديد العدوى، ويصاب به الأشخاص من خلال ملامسة اللعاب أو سوائل الجسم الأخرى فعندما يصاب الشخص بالفيروس مرة واحدة ، فإنه يظل كامنًا في الجسم ويمكن إعادة تنشيطه في أي وقت.

وبحسب موقع " medicalnewstoday" تتشابه أعراض عدوى فيروس Epstein-Barr مع أعراض العديد من الأمراض الأخرى بسبب هذا التشابه ، قد يوصي الأطباء بإجراء اختبار فيروس Epstein-Barr ، أو اختبار EBV، لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بعدوى فيروس Epstein-Barr الحالية أو السابقة.



الهربس

متى يطلب الطبيب اختبار فيروس إبشتاين-بار

قد يوصي الطبيب بفحص الشخص بحثًا عن فيروس Epstein-Barr إذا ظهرت عليه أعراض العدوى أو كريات الدم البيضاء، خاصةً إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية بالفعل لكثرة عدد كريات الدم البيضاء.

قد تشمل الأعراض:

-تورم الغدد

-تصلب الرقبة

-إلتهاب الحلق

-إعياء

-حمى

-صداع الرأس

-تضخم الطحال

من المرجح أن يطلب الطبيب هذا الاختبار إذا كان الشخص في سن المراهقة أو أوائل العشرينات.

عندما يكون الشخص مصابًا بفيروس Epstein-Barr ، فإن جهاز المناعة في الجسم يطلق البروتينات ، المعروفة باسم الأجسام المضادة ، لمحاربة الفيروس.

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يفحص اختبار فيروس Epstein-Barr دمهم بحثًا عن الأجسام المضادة لفيروس Epstein-Barr من خلال سحب دم بسيط.

يؤكد وجود هذه الأجسام المضادة أن شخصًا ما كان مصابًا بفيروس Epstein-Barr في الماضي أو لديه حاليًا عدوى نشطة.



ebv

فهم نتائج الاختبار

يمكن أن تعود نتائج اختبار فيروس Epstein-Barr إما "طبيعية" أو "غير طبيعية".

إذا كانت النتائج طبيعية ، فهذا يعني أن المختبر لم يكتشف أي أجسام مضادة لفيروس إبشتاين بار في الدم.

في هذه الحالة ، من غير المحتمل أن يكون الشخص مصابًا بفيروس Epstein-Barr أو كريات الدم البيضاء.

عندما يتم إجراء الاختبار في وقت قريب جدًا بعد الإصابة، فقد لا يكون هناك ما يكفي من الأجسام المضادة في الدم لإحداث نتيجة إيجابية لذلك إذا استمرت الأعراض لدى الشخص ولم يتمكن الطبيب من العثور على سبب آخر ، فقد يلزم إعادة إجراء الاختبار بعد أسبوعين.



الهربس

إذا كانت نتائج الاختبار طبيعية، فقد يظل الشخص مصابًا بفيروس Epstein-Barr في مرحلة ما في المستقبل.

إذا كانت نتائج فيروس Epstein-Barr "غير طبيعية" ، فهذا يعني أن المختبر قد اكتشف أيًا من ثلاثة أو مجموعة من الأجسام المضادة Epstein-Barr.

تعطي هذه الأجسام المضادة للأطباء معلومات حول وقت حدوث الفيروس:

في حالة وجود الجسم المضاد المسمى VCA IgG ، فإن فيروس Epstein-Barr قد حدث في وقت ما مؤخرًا أو في الماضي.

إذا كان الجسم المضاد لـ VCA IgM موجودًا بدون مستضد Epstein-Barr النووي (EBNA) ، فمن المحتمل أن يكون الفيروس نشطًا حاليًا أو حدث مؤخرًا جدًا.

إذا كان الجسم المضاد لـ EBNA موجودًا، فهذا يعني أن الفيروس قد أصيب قبل 6 إلى 8 أسابيع على الأقل، ولكن ربما لفترة أطول، حيث يستغرق هذا الجسم المضاد بعض الوقت للتطور بعد الإصابة ويبقى في الجسم مدى الحياة.