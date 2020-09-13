اكتشفي وظيفة مولودك المستقبلية من شهر ولادته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - عندما كنا صغاراً وعندما كان الكبار يوجهون لنا السؤال المعتاد: ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟، فيكون الاجابة السريعة هي : أريد أن أصبح طبيباً، ومرت السنوات وكبرنا وربما لم يحقق معظمنا حلمه، ولذلك فقد توجه الآباء والأمهات لإختيار شهر ولادة أطفالهم، وحيث تشير الدراسات والإحصائيات أن مواليد شهور بعينها يكونون أصحاب وظائف ومهن ومواهب بعينها أيضاً، ولذلك عليك متابعة هذه الدراسات لكي تختاري شهر ولادة طفلك القادم، وقد يحدث ذلك فعلاً بتنظيم الحمل وتتبع فترة التبويض جيداً فكوني معنا في مقتطفات من كتاب المتميزون الذي ألفه "مالكوم جولد ويل" كالآتي. هل ترغبين بطفل يكون مديراً لشركة؟ هل طفلك من مواليد أول السنة؟ يقول مؤلف كتاب المتميزون أن 5.8% من مديري الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية هم من مواليد شهر تموز" الشهر السابع من السنة".

وأن 12.5% من مديري الشركات الكبرة في الولايات المتحدة هم من مواليد شهر آذار. هل ترغبين ان يكون طفلك بطلاً رياضياً؟ هل ترغبين أن يكون طفلك بطلاً رياضياً؟ إذا كنت من الشخصيات المعجبة بأبطال الرياضة وترغبين في أن يكون في بيتك بطلاً رياضياً في المستقبل فيجب أن تضعي مولودك في شهر يناير " كانون ثاني".

كما أن الطلاب الذين ولدوا في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة تكون مرتفعة عن الطلاب الذين ولدوا في الأشهر الأخرى من السنة وبنسبة تصل إلى 15%.

وقد حافظ مواليد الأشهر الثلاثة الأولى على تفوقهم حتى وصلوا إلى الجامعة. هل ترغبين أن يكون طفلك متميزاً في الرياضيات؟ الطفل الذي يتفوق في الرياضيات يكون متفوقاً في العلوم إذا كانت لديك الرغبة في أن يكون طفلك القادم متميزاً ومتفوقاً في الرياضيات فيجب أن تلديه في بداية السنة.

وقد بين المؤلف أن الأطفال الذين يولدون في أول السنة يكونون متميزين ومتفوقين في القراءة حتى يصلوا إلى المرحلة الإعدادية.

كما أن مواليد الأشهر الأولى من السنة لا يحصلون على مخالفات قانونية طيلة حياتهم.

كما أنهم يكونون مستمرين في المدرسة لما بعد المرحلة الثانوية، فليس عليهم أي خطر من ترك المدرسة مبكراً. هل ترغبين أن يكون طفلك طبيباُ؟ دعي طفلك يحلم يجب أن تضعي طفلك في شهر آذار " مارس" لكي يصبح طبيباً.

الأطباء معظمهم من مواليد هذا الشهر.

كما أن معظمهم من مواليد فصل الربيع، ولذلك لا تتقيدي بشهر واحد من شهور أجمل فصول السنة.

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