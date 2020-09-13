أعراض الحمل في سن الأربعين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - أصبح إنجاب طفل بعد سن الأربعين أمراً شائعاً بشكل متزايد. في الواقع، فهل تختلف أعراض الحمل بعد سن الأربعين عن غيرها؟، التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمي؛ لتوضح لنا أعراض الحمل بعد سن الأربعين، وقالت بينما يفترض الكثير من الناس أن غياب الدورة الشهرية هو أول علامة على الحمل، هناك عدد من الأعراض الأخرى التي يمكنك البحث عنها. من غثيان الصباح إلى حب الشباب والتهاب الثدي إلى تقلبات المزاج، تختلف الأعراض من امرأة لأخرى ومع كل حمل.

أعراض الحمل الشائعة بعد سن الأربعين

حمل

الطريقة الوحيدة لتأكيد ما إذا كنت حاملاً أم لا هي من خلال اختبار الحمل أو الموجات فوق الصوتية، ولكن هناك بعض العلامات المبكرة الشائعة. قد تلاحظينها في وقت مبكر بعد أسبوع من الحمل أو بعد أسابيع قليلة من آخر دورة شهرية لك. لا يعاني البعض من أي شيء على الإطلاق، بينما يعاني البعض الآخر من أعراض مؤقتة فقط يتم الخلط بينها وبين الدورة الشهرية ،الغالبية العظمى من النساء اللواتي لا يظهرن هذه العلامات المعتادة ما زلن يتمتعن بحمل صحي تماماً. إذا كانت قلة الأعراض لديك تقلقك، فتأكدي من سؤال مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عما إذا كنت على ما يرام وما يمكن توقعه.

حمل الأربعين

فترة ضائعة أو غريبة، من المحتمل أن تكون الدورة الشهرية الفائتة من أكثر علامات الحمل موثوقية. ومع ذلك، فإن الحمل ليس دائماً سبب غياب الدورة الشهرية. لهذا يُطلب منك تحديد اليوم الأول من آخر دورة شهرية طبيعية (LMP). سيساعد هذا التاريخ أيضاً في تحديد موعد ولادتك إذا كنت بالفعل حاملاً ،رغم أن بعض النساء قد يعانين من نزيف الانغراس في الوقت الذي يحين فيه موعد الدورة الشهرية، إلا أنه عادة ما يكون مجرد نزيف دموي وأخف وزناً أو أقصر من الدورة العادية. رغم ندرتها، قد تستمر بعض النساء في الدورة طوال فترة الحمل.

قد يكون من الصعب ملاحظة فترة ضائعة أو غريبة إذا كنت تعانين من دورات غير منتظمة. في هذه الحالة، قد يكون اختبار الحمل متبوعاً بفحص الحوض ضرورياً. إذا استبعد طبيبك أن يكون الحمل سبباً لتغيب الدورة الشهرية، فسوف يتخذ خطوات لاستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى.

زيادة درجة حرارة الجسم القاعدة، درجة حرارة الجسم الأساسية (BBT) هي درجة حرارتك بمجرد استيقاظك وتتأثر بالهرمونات. يمكن أن يكون BBT المرتفع هو أول مؤشر على الحمل، حتى قبل أن تكون نتيجة اختبار الحمل إيجابية ،بعض النساء يتتبعن BBT باستمرار لأغراض الخصوبة. إنه مؤشر جيد على أن المرأة حامل إذا لم تنخفض درجة الحرارة مرة أخرى إلى درجات حرارة خط الغطاء، أو أقل منها على مخطط BBT.

غثيان الصباح

غثيان صباحي نحو نصف النساء الحوامل يعانين من غثيان الصباح، ويمكن أن يختلف بشكل كبير. تمرض بعض النساء في الليل فقط، وبعضهن يمرضن طوال اليوم، وتشعر نساء أخريات بالمرض مع نمط فريد من نوعه. قد يكون القيء موجوداً وقد لا يكون موجوداً.

يحدث الشعور بالمرض مع الارتفاع السريع لهرمون الأستروجين الذي ينتجه الجنين والمشيمة. نظراً لتعديل حاسة الشم لدى المرأة أيضاً، يمكن أن تؤدي الروائح من الأطعمة والعطور والدخان إلى غثيان الصباح. تبدأ معظم النساء في تجربة هذا ما بين أربعة وثمانية أسابيع من الحمل، ولكن يمكن أن يحدث في وقت مبكر بعد أسبوعين من الحمل ،يكون لدى بعض النساء شكل حاد من غثيان الصباح يسمى التقيؤ الحملي. هذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف ومشاكل أخرى. يمكن لطبيبك مساعدتك في إيجاد الحلول.

وجع الثدي، عادة ما تكون الإصابة بألم في الثدي واحدة من أولى العلامات الجسدية للحمل وغالباً ما تختفي خلال الثلث الثاني من الحمل. مرة أخرى، إنه أحد الأعراض التي تسببها الهرمونات. مع استعداد الثدي للرضاعة الطبيعية، يرتفع هرمون الأستروجين والبروجسترون ويسبب الرقة.

كثرة التبول، إذا كنت تذهبين إلى الحمام أكثر من المعتاد، فقد تكون هذه علامة على أنك حامل. التبول المتكرر شائع إلى حد ما في وقت مبكر في الأشهر الثلاث الأولى، ثم مرة أخرى في الفصل الثالث بسبب الرحم المتنامي.

ليس هناك الكثير مما يمكنك القيام به حيال ذلك باستثناء معرفة مكان جميع الحمامات. سترغبين أيضاً في البقاء رطبة.

إعياء، عدم القدرة على إبقاء عينيك مفتوحتين أو الحاجة إلى قيلولة بانتظام هو أحد أعراض الحمل أيضاً. يبدأ التعب في وقت مبكر جداً بالنسبة لبعض النساء، حيث تخضع أجسادهن لتغييرات متعددة استعداداً للحمل. بالإضافة إلى ذلك، يساهم البروجسترون الزائد، وهو مثبط للجهاز العصبي المركزي، في الشعور بالنعاس ،إذا وجدت أنك تشعرين بالنعاس حقاً، فحاولي تعلم تشغيل قيلولة لقضاء اليوم.

أعراض الحمل

الشعور بالدوار، قد يؤدي توسع حجم الدم والأوعية الدموية إلى حدوث دوار عند المرأة الحامل، وقد تشعرين بالدوار في بعض الأحيان، ولكن هذا يحدث عادة في الأشهر الثلاث الأولى فقط. إذا أصبح الأمر مصدر قلق أو حدث في وقت لاحق من الحمل، فمن المؤكد أنه شيء للتحدث مع طبيبك.

التشنج، قد تكون التقلصات شيئاً يرتبط بالدورة الوشيكة وليس من أعراض الحمل المبكرة. تعاني بعض النساء من تقلصات مبكرة في الرحم حيث يبدأ في التمدد وتحدث التغييرات.

يجب إبلاغ طبيبك على الفور بأي شيء خطير. وينطبق الشيء نفسه إذا كان التشنج مصحوباً بنزيف ،حب الشباب، يمكن أن تكون زيادة حب الشباب والتغيرات الجلدية الأخرى أيضاً من أعراض الحمل. كوني حذرة بشأن الأدوية التي تستخدمينها لعلاجه. بعض الأدوية مثل Accutane وتلك التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A يمكن أن تسبب تشوهات خلقية. من الأفضل التحدث مع طبيبك حول كيفية محاربة البشرة السيئة أثناء الحمل.

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الصداع

الصداع، الصداع شائع إلى حد ما أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية. قد يكون هذا من أعراض الحمل، لكنه ليس بالضرورة علامة. هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب الصداع، بما في ذلك التوتر.

يمكن أن تحدث هذه الأعراض في أي مرحلة من الحمل ولكنها أكثر شيوعاً خلال الأشهر الثلاث الأولى. إذا كان الألم شديداً للغاية، فتحدثي إلى طبيبك حول الأدوية (بما في ذلك مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية) الآمنة لطفلك.

إفرازات مهبلية، الإفرازات المهبلية بدون حكة أو حرقة قد تكون علامة على الحمل بعد الأربعين، ويمكن أن تحدث في البداية. يقوم عنق الرحم ببناء سدادة مخاطية لسد فتحة عنق الرحم والمساعدة في حماية طفلك من العدوى. خلال هذا الانتقال، قد تلاحظين زيادة طفيفة في الإفرازات المهبلية.

يجب ألا تشمي رائحة الإفرازات المهبلية أو تحرّقها أو تسبب حكة. قد تكون هذه علامات عدوى تتطلب علاجاً طبياً مناسباً ،الرغبة الشديدة، نسمع كثيراً عن اشتهاء الحمل الغريب. بعد سن الأربعين، في الواقع، قد تشعرين بالرغبة الشديدة أو النفور من بعض الأطعمة، خاصة ذات الرائحة القوية أو الأطعمة غير الصحية، في وقت مبكر من الحمل وخلاله.

الانتفاخ وتضخم البطن

الانتفاخ وتضخم البطن، لا يحدث الحمل المبكر عندما تبدأ المرأة الحامل في الظهور، لكن بعض النساء يبلغن عن تضخم البطن كأحد أعراض الحمل. يحدث هذا عادة بسبب الانتفاخ على عكس الطفل.

زيادة الوزن في الأشهر الثلاث الأولى بشكل عام ليست كبيرة جداً - عادة ما تكون رطلاً أو اثنين. في الواقع، قد تفقدين الوزن مع مزيج من عدم الشعور بالرضا، ونفور الطعام، واتباع نظام غذائي أفضل أثناء إجراء تغييرات في نمط الحياة.

تقلب المزاج، مرة أخرى، يقع اللوم على الهرمونات في اختلاف المشاعر والحالات المزاجية. لا تتفاجئي أو تنزعجي إذا انفجرت في البكاء فجأة أو واجهت مشاعر شديدة.

الإمساك، يؤثر البروجسترون في الجسم على عمليات متعددة، بما في ذلك هضم الطعام. تؤدي زيادة مستويات هذا الهرمون إلى إبطاء عملية الهضم وبالتالي الإمساك.

إذا واجهت هذه الأعراض بعد تأكيد الحمل، فيمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة وزيادة الألياف. أيضاً، بمجرد البدء في تناول فيتامينات ما قبل الولادة، يمكن أن يؤدي الحديد الموجود فيها إلى تفاقم الإمساك. قد تضطرين إلى تجربة القليل من أجل العثور على واحد يناسبك.