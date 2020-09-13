شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان التشويقي من سوني عن أحدث Play Station 5 قبل Event الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت سونى عقد حدثها الخاص يوم الأربعاء، 16 سبتمبر، ليكون حدثا خاصا «بلاى استيشن 5»، وليتحدث عن بعض الخواص والإضافات الخاصة بـ Play Station مثل أحدث الألعاب التي ستأتى معه حصريا ويعتقد أنه سيتم تحديد سعره وموعد إطلاقه تحديدا خاصة بعد معرفة أسعار منافستها مايكروسوفت مع جهازها Xbox والذى سوف يكون متاحا للحجز المسبق من يوم 22 سبتمبر المقبل.
الحدث سيكون الساعة الواحدة مساءً بتوقيت الباسيفك أو المحيط الهادي، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفيما يلى فيديو إعلانها عن الـ Event الخاص بالجهاز
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