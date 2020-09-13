شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العديد من الأمريكيين بكورونا ساهمت فى إبطاء انتشار الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العلماء والخبراء أن بعض الدول اتبعت "عن غير قصد'' استراتيجية مناعة القطيع للسيطرة على فيروس كورونا، لكن هذا جاء على حساب عشرات الآلاف من الوفيات، ويمكن أن تتحقق مناعة القطيع بعد أن يصبح عدد كافٍ من الناس محصنين ضد الفيروس، إما من خلال التطعيم أو العدوى، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي.

وأضاف العلماء أن العديد من الأمريكيين قد أصيبوا بـ COVID-19 لدرجة أن مناعتهم ربما ساعدت في إبطاء انتشار الفيروس في النقاط الساخنة الرئيسية لانتشار الفيروس.

وأكدوا أنه تم تجميع نصيب الأسد من الإصابات والوفيات خلال موجة الفيروس التاجي الثانية في الولايات المتحدة هذا الصيف في عدد قليل من الولايات التي أعيد فتحها بسرعة، بما في ذلك أريزونا وفلوريدا وتكساس ولكن منذ ذلك الحين، تراجعت الحالات الجديدة في تلك الولايات بشكل ملحوظ، وانخفضت تقريبًا إلى المستويات المبلغ عنها قبل موجة الصيف.

ووفقًا لعالم الأوبئة تريفور بيدفورد، قد يكون هذا جزئيًا لأن العديد من الأشخاص في تلك الولايات قد طوروا استجابات مناعية، لذلك يواجه الفيروس الآن صعوبة أكبر في الانتشار، وهذا، في جوهره، درجة مناعة القطيع: النقطة التي يصبح عندها عدد كافٍ من الناس محصنين ضد الفيروس للحد بشكل كبير من قدرته على الانتشار.

والطريقة الآمنة لاكتساب مناعة القطيع هي من خلال التطعيم الشامل الطريقة الخطيرة هي من خلال العدوى الجماعية - ولكن هذا عادة ما يعنيه الناس عندما يتحدثون عن "استراتيجية مناعة القطيع" في هذا الوباء.

وكتب بيدفورد على تويتر الشهر الماضي: "أعتقد بالتأكيد أن استراتيجية 'مناعة القطيع' للتعامل مع كوفيد -19 مكلفة للغاية من حيث الآثار الصحية ولكن يبدو أن الاستراتيجية ربما يتم اتباعها عن غير قصد في أجزاء من الولايات المتحدة."

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ليس من الواضح ما هو معدل العدوى الذي يؤدي إلى مناعة القطيع

لا يعرف علماء الأوبئة معدل الإصابة بفيروس كورونا الذي يحتاجه السكان للوصول إلى مناعة القطيع بشكل عام ، يتم تحديد هذه النسبة بناءً على عدد الأشخاص الذين ينقل إليهم الشخص المصاب العادي العامل الممرض.

بالنسبة للفيروس التاجي ، يكون هذا حوالي اثنين إلى ثلاثة ، مما يعني أن حوالي 50-70 ٪ من السكان بحاجة إلى الحماية عن طريق التطعيم من أجل وقف انتشار الفيروس.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالمناعة المكتسبة نتيجة للعدوى، فإن ديناميكيات كيفية تحرك الناس وتصرفهم تؤثر على عتبة مناعة القطيع.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالمناعة المكتسبة نتيجة للعدوى، فإن ديناميكيات كيفية تحرك الناس وتصرفهم تؤثر على عتبة مناعة القطيع.

واقترحت بعض الأبحاث أنه في حالة إصابة 10-20 ٪ من السكان بالعدوى ، فقد يؤدي ذلك إلى مستوى معين من مناعة القطيع ، نظرًا لأن الفيروس سينتشر في الغالب بين الأشخاص الذين لديهم أكبر اتصال مع الآخرين.

ويعتقد العديد من الباحثين أن عتبة مناعة القطيع تتراوح بين 20٪ و 70٪ ، وأنها سوف تختلف باختلاف المجموعات السكانية.