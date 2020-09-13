الخليج 365الأحد 2020/9/13 04:11 م بتوقيت أبوظبي
تعد المانجو واحدة من أشهى وأطيب أصناف الفواكه، وأكثرها انتشارا واستهلاكا على مستوى العالم، إلا أن كثيرين يجهلون الفوائد العديدة والمذهلة الموجودة في بذورها، والتي غالبا ما يتم التخلص منها بعد تناول الفاكهة.
وبحسب موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي، يقدم زيت بذور المانجو العديد من الفوائد الصحية والجمالية، ونستعرضها فيما يلي..
تقليل الكوليسترول
يعزز وينشط زيت بذور المانجو الدورة الدموية في الجسم، مما يساعد في خفض نسبة الكوليسترول، لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بتضمين زيت بذور المانجو في نظامهم الغذائي.
يحافظ على مستوى آمن من السكر في الدم
يمكن لزيت بذور المانجو التحكم في مستوى السكر في الدم لذا فهو مفيد للغاية لمرضى السكري.
يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة وخفض مستوى السكر عند ارتفاعه في الدم لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى أنه يبطئ امتصاص الجلوكوز في الجسم.
يساعد في الحفاظ على وزن صحي
يساعدك زيت بذور المانجو في الحفاظ على وزن صحي، وذلك لأن فاكهة المانجو وبذورها تساعد في إدارة الوزن بشكل فعال، وتعزز الدورة الدموية والتمثيل الغذائي في الجسم.
مفيد للبشرة
للحصول على بشرة صحية عليك باستخدام زيت بذور المانجو، حيث يساعد أيضا في التخلص من حب الشباب والبثور.
مغذٍّ للشعر
يعزز زيت بذور المانجو أيضا صحة الشعر، ويعالج حالات تساقط الشعر وظهور القشرة في الرأس، وذلك لكونه غنيا بالأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن التي تجعل الشعر صحيا ولامعا.
كانت هذه تفاصيل خبر زيت بذور المانجو.. كنز من الفوائد الصحية والجمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.