إثيوبيا.. رئيس الوزراء يفتتح أول مصنع لأدوات اختبار كورونا

افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، الأحد، أول مصنع لأدوات اختبار فيروس كورونا المستجد، بالتعاون بين الحكومة الإثيوبية وشركة (بي جي آي) الصينية.



المصنع الذي شارك في افتتاحه السفير الصيني لدى إثيوبيا تان جيان، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بإثيوبيا على رأسهم وزيرة الصحة ليا تاديسي، يقع في منطقة بولي لامي الصناعية بأديس أبابا، ومن المقرر أن ينتج 10 ملايين جهاز فحص "كوفيد- 19" سنويًا.

وقال رئيس الوزراء آبي أحمد، إن بناء المصنع سيساعد على القيام بعمل وقائي أفضل في إثيوبيا خصوصا وأفريقيا عموما، مضيفا: "إذا لبّت إثيوبيا احتياجاتها من المصنع فإنها ستعمل على إرسال منتجات المصنع إلى دول أفريقية أخرى لمنع تفشي الوباء".

وعبر آبي أحمد في كلمة له عقب الافتتاح، عن شكره للشركة الصينية وتعاونها في بناء المصنع، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لهذا الوباء، من خلال تعزيز الجهود، ومضاعفة العمل عبر مختلف القطاعات.

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وسيوفر المصنع خدمات المختبرات التجارية لـ 3 ملايين مسافر ترانزيت في مطار بولي الدولي بأديس أبابا، ما سيعزز قدرة الاختبار في إثيوبيا والبلدان الأفريقية الأخرى.



وبعد انتهاء جائحة "COVID-19"، سيتحول مركز التصنيع إلى إنتاج أنواع أخرى من مختبرات الكشف عن الحمض النووي، مثل مجموعات اختبار الإيدز، ومجموعات اختبار الحمض النووي للسلو وغيرها من منتجات مجموعة اختبار "RT PCR" المطلوبة محليًا.

وبحسب آخر تقرير لوزارة الصحة الإثيوبية، السبت، فإن البلاد سجلت 521 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 63.888 حالة بالبلاد.

وأوضح بيان الوزارة، أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 8191 شخصاً خلال آخر 24 ساعة، وسجلت 10 حالات وفاة ليرتفع حالات الوفيات إلى 996 وفاة، فيما سجلت 469 حالات تعافي من الفيروس، ليرتفع حالات التعافي إلى 24493 حالة.