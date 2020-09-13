شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وإسرائيل توقعان أول اتفاقية تعاون للدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الإمارات وإسرائيل، الأحد، أول اتفاقية للتعاون في مجال الدراسات العليا بين الجانبين.

وجاء التعاون من خلال «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» الإماراتية، والتي تعد أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، ومعهد وايزمان للعلوم في إسرائيل، عبر التوقيع على مذكرة تفاهم لتعاون المؤسستين في عدد من المجالات بهدف تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق التقدم والنمو.

وتعد مذكرة التفاهم هذه أول اتفاقية من نوعها بين مؤسستين للدراسات العليا من دولة الإمارات وإسرائيل، وتغطي مجموعة من فرص التعاون بين المؤسستين مثل برامج تبادل الطلاب وزمالات ما بعد الدكتوراه، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية، ومختلف أشكال التبادل بين الباحثين، بالإضافة إلى تشارك موارد الحوسبة، وتأسيس معهد افتراضي مشترك للذكاء الاصطناعي، بحسب «العين الإخبارية» الإماراتية.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم افتراضياً عبر الإنترنت، وقام بالتوقيع كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والبروفيسور ألون تشن، رئيس معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل؛ بالإضافة إلى مسؤولين من المؤسستين.