شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف التجارب الرئيسية للقاح أكسفورد في بريطانيا بعد مراجعة السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف تجارب لقاح Covid-19 التي طورتها AstraZeneca وجامعة أكسفورد، بعد توقفها مؤقتًا بسبب الآثار الجانبية المبلغ عنها لدى مريض في المملكة المتحدة، وقالت شركة AstraZeneca فى بيان بعد توقف التجارب، إن الدراسات توقفت مؤقتًا أثناء التحقيق فيما إذا كان رد الفعل العكسي مرتبطًا باللقاح، لكن الجامعة قالت أمس السبت إنها اعتبرت آمنة للاستمرار، ووفقا للإذاعة البريطانية " BBC"، رحب وزير الصحة مات هانكوك بنبأ استئناف التجارب، مضيفا "هذا التوقف يظهر أننا سنضع السلامة أولًا دائمًا، وسندعم علمائنا لتقديم لقاح فعال في أقرب وقت ممكن بأمان".



لقاح اكسفورد

وقالت الجامعة في بيان إنه "من المتوقع" أن "يصاب بعض المشاركين بتوعك" في تجارب كبيرة مثل هذه، وأضافت أنه يمكن استئناف الدراسات الآن باتباع توصيات لجنة مراجعة السلامة المستقلة والهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة ، وهي وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

وقالت الشركة في بيان: "استؤنفت التجارب السريرية للقاح أسترازينيكا أكسفورد لفيروس كورونا ، AZD1222 ، في المملكة المتحدة بعد تأكيد هيئة تنظيم الأدوية الصحية (MHRA) أنه من الآمن القيام بذلك".

وفي الولايات المتحدة ، بدأت الشركة في تسجيل 30 ألف متطوع عبر عشرات المواقع في 31 أغسطس ، ويتم اختبار اللقاح على مجموعات أصغر في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، كما تم التخطيط لإجراء محاكمات في اليابان وروسيا.

ويستخدم لقاح AZD1222 نسخة ضعيفة من الفيروس الغدي الشائع المسبب لنزلات البرد المصمم لترميز البروتين الشائك الذي يستخدمه فيروس كورونا COVID-19 لغزو الخلايا.

وبعد التطعيم ، يتم إنتاج هذا البروتين داخل جسم الإنسان ، مما يهيئ الجهاز المناعي لمهاجمة الفيروس التاجي إذا أصيب الشخص لاحقًا.

"وستواصل الشركة العمل مع السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم، وسيتم توجيهها بشأن متى يمكن استئناف التجارب السريرية الأخرى لتوفير اللقاح على نطاق واسع ومنصف وبدون ربح خلال هذا الوباء."

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وقتل المرض أكثر من 900 ألف شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي ، وفقًا لإحصاءات وكالة فرانس برس، وتم تأكيد أكثر من 28.5 مليون حالة إصابة ، والولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الوفيات ، مع أكثر من 193000 حالة.

وفي بريطانيا ، ارتفعت معدلات الإصابة مرة أخرى تماشيًا مع الاتجاه الصعودي الذي شوهد مؤخرًا في بقية أوروبا ، مما أجبر الحكومة على تشديد القيود العامة اعتبارًا من يوم الاثنين وفرض عمليات إغلاق محلية.

وقال مارك وولبورت كبير المستشارين العلميين السابق للحكومة البريطانية لراديو بي بي سي: "أعتقد أن على المرء أن يقول إننا على وشك فقدان السيطرة".

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) يتم اختبار ما يقرب من 180 لقاحًا مرشحًا في جميع أنحاء العالم ، لكن لم يتم الانتهاء من التجارب السريرية.

وكانت الآمال كبيرة في أن يكون اللقاح هو أول اللقاح الذي يطرح في السوق ، بعد نجاح اختبار المرحلة الأولى والثانية.

وقد شارك في انتقالها إلى اختبار المرحلة 3 في الأسابيع الأخيرة حوالي 30.000 مشارك في الولايات المتحدة وكذلك في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا.