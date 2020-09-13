تزييف اختبارات كورونا.. تحذيرات من "اليود"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر خبير ياباني من خطر الحصول على نتيجة سلبية لفيروس كورونا بعد تنظيف الفم بمحلول يحتوي على صبغة اليود.

وأكد الخبير في مجال علم الفيروسات والأوبئة من كلية الطب في جامعة أوساكا، تيتسو كاسي، أنه يمكن لصبغة اليود أن تقلل من تركيز فيروس كورونا في اللعاب.

وشكك كاسي في إمكانية إجراء تزوير شامل لاختبار فيروس كورونا، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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وجاءت تصريحات كاسي بشأن صبغة اليود، بعد أن ذكر باحث ياباني دراسة أثبتت تأثير الصبغة على تركيز الفيروس، وشاركت في الدراسة مجموعتان من الأشخاص المصابين بكورونا، وقامت المجموعة الأولى بتنظيف الفم بمحلول يحتوي على صبغة اليود لمدة 4 أيام بينما نظفت المجموعة الثانية الفم بالماء فقط.

ونتيجة لذلك، انخفض عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19" والذين استخدموا صبغة اليود إلى 9.5%.

ومع ذلك، لم تشر الدراسة إلى أي بيانات حول فاعلية تنظيف الفم بأنواع أخرى من المطهرات. علاوة على ذلك، حذر العديد من العلماء من مخاطر الاستخدام غير المنضبط لمحاليل اليود للحوامل والمصابين بأمراض الغدة الدرقية.