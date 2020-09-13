شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لتلسكوب هابل تظهر آلاف النجوم متعددة الألوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا صورة تظهر ما تسميه وكالة الفضاء "جيب من النجوم" وهي جزء من الكون مليء بآلاف النجوم متعددة الألوان. تلتقط الصورة المجموعة "الكروية" المسماة NGC 1805، والتي تقع بالقرب من سحابة ماجلان الكبيرة"Large Magellanic Cloud"، وهي تابعة لمجرة درب التبانة.

وفقا CBS NEWS قالت ناسا إن المجموعة الكروية عادة تحتوي على نجوم ولدت في نفس الوقت. لكن NGC 1805 استثنائية، ويعتقد العلماء أنها تحتوي على مجموعتين مختلفتين من النجوم يفصل بينهما ملايين السنين. وقارنت ناسا المدار القريب للنجوم بالنحل الذي يحتشد حول خلية. وقالت الوكالة أنها أقرب من بعضهما بمقدار 100 إلى 1000 مرة من أقرب النجوم إلى شمسنا. ويمكن رؤية الكتلة من نصف الكرة الجنوبي في كوكبة "دورادو"، وهي برتغالية تعني سمكة الدلافين.

ويمنح موقع هابل في الفضاء قدرة فريدة على التقاط أطوال موجية مختلفة من الضوء. يمتص الغلاف الجوي للأرض معظم الضوء فوق البنفسجي، مما يجعل من المستحيل ملاحظة اختلاف التجمع في ألوان النجوم من الأرض.

وتجمع الصورة بين أنواع مختلفة من الضوء لتسليط الضوء على الاختلاف الملحوظ في ألوان النجوم - النجوم الزرقاء، ألمعها بالقرب من الأشعة فوق البنفسجية، والنجوم الحمراء، الأكثر سطوعًا في الأحمر والأشعة تحت الحمراء القريبة.

يهتم علماء الفلك بمراقبة تجمعات النجوم مثل NGC 1805 لمعرفة المزيد عن تطور النجوم، بالإضافة إلى العوامل التي تؤدي إلى موتهم كأقزام بيضاء.

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