شكرا لقرائتكم خبر عن الهند توافق على إجراء تجارب على لقاح لعلاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط جائحة فيروس كورونا، تلقت شركة PNB Vesper Life Science موافقة من المراقب العام للأدوية في الهند، لإجراء تجربة سريرية لعقار Baladol لعلاج مرضى فيروس كورونا Covid-19 وقال بالارام الرئيس التنفيذي لشركة،PNB Vesper Life Science إن هذه خطوة كبيرة جدًا للبشرية في مكافحة جائحة فيروس كورونا، حيث أظهر العقار نتائج ملحوظة فى الحد من التهاب الرئة، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وأظهر الدواء نتائج إيجابية في جميع الدراسات الأولية قبل السريرية.

وقال موقع TimesNowNews، إن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي الحمى، وآلام الجسم، والتهاب الرئة، ويتعرض الكثير من المرضى للوفاة بسبب عواصف السيتوكين، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، موضحا أن الدراسات السريرية أثبتت، أن الدواء فعال فى تقليل الحمى، وآلام والتهابات الجسم.

وأكد الموقع، إن الدواء خفض معدل الوفيات أيضًا إلى 80 %، في حين أن عقار ديكساميثازون، وهو الدواء الأكثر شيوعًا حاليًا فى علاج فيروس كورونا COVID-19 فى العالم، يقلل الوفيات بنسبة 20% فقط.

Advertisements

وقال الرئيس التنفيذي: "بالنظر إلى الآلية الجديدة للدواء الجديد، نتوقع نتائج أفضل بكثير فى التجارب السريرية، مقارنة بعقار ديكساميثازون، وهذا يعني أنه يمكن تقليل معدل الوفيات بشكل كبير باستخدام عقار بالادول.

وبعد الانتهاء من تجارب المرحلة الثانية، سيتم تسجيل عدد أكبر من السكان، ما يقرب من 350 مريضًا في جميع أنحاء البلاد في 6 كليات طبية لتجارب المرحلة الثالثة، تم تسجيل براءة اختراع هذا العقار بالفعل، وتم تأمين حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة فى الولايات المتحدة، وأوروبا، وبقية العالم.

علاوة على ذلك، أبدت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" اهتمامًا بالعقار، والمناقشات مع الهيئة الأمريكية في المراحل النهائية، بخلاف ذلك، بدأت بالفعل مناقشات مع حكومة المملكة المتحدة لإدراج الدواء فى التجارب السريرية المستمرة لفيروس كورونا Covid-19، حيث يقوم الفريق العلمى في المملكة المتحدة التابع للشركة الهندية PNB Vesper برئاسة إريك لاتمان بتنسيق التطورات في المملكة المتحدة.