دراسة تؤكد أن مأكولات المطاعم والكافيهات تعرضك للإصابة بـ"كورونا"

أصدر أحد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية دراسة جديدة، والتى أفادت أن البالغين الذين تناولوا الطعام في المطاعم وذهبوا إلى المقاهي كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا بمعدل مرتين مقارنة مع من تجنبوها.

وأضافت الدراسة أن الكثير من الأشخاص التى ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا كانوا يذهبوا إلى المقاهي والمطاعم بشكل كبير، وعلى وجه الخصوص خلال الأربعة عشر يوما التي سبقت إجراء الاختبار.

وتضمنت الدراسة بيانات عن 314 بالغًا أجريت عليهم فحوصات فيروس كورونا بعد ظهور أعراض المرض، وسجل الباحثون 154 حالة إيجابية و160 سلبية.

كما أضاف الباحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومؤسسات أخرى، بعض المعلومات التى تم الحصول عليها من المرضى، ومن أهمها أرتداء الكمامة، والأماكن التى كانوا يذهبون إليها بشكل كبير سواء مطاعم او مقاهي أو نوادي رياضية.

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وأظهرت البيانات أن 42% من البالغين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس أفادوا بأنهم كانوا على اتصال وثيق بشخص واحد على الأقل معروف بأنه مصاب بـ فيروس كورونا، مقارنة بـ 14% ممن ثبتت

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