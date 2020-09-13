أبرز العلامات الدالة على ملل الزوجة من زوجها تعرفي عليها

علامات تدل على ملل الزوجة من زوجها، ليست وليدة اللحظة، لكنها نتيجة تراكمات نفسية لدى الزوجة، نابعة من فقدان الأمل من تغيير زوجها لسلوكيات طالما توسلت أن يكف عنها، كي لا تخسره أو تملل من التعامل معه.

والأهم أن علامات ملل الزوجة من زوجها هي بمثابة الحزن العميق وعدم الأمل في التواصل مع زوجها بالشكل التي يتيح لهما استمرار وبقاء العلاقة الزوجية الآمنة التي يتخلها عبير الحب ونسمات الرومانسية البسيطة للصمود أمام الدنيا وتحمل مسئولياتها دون ملل أو فراق.

سنتطرق خلال السطور القادمة إلى أهم علامات تدل على ملل الزوجة من زوجها والأكثر شيوعا بين الزوجات، من خلال استشارية الطب النفسي ومديرة مركز وعد بجدة الدكتورة لبنى عزام.

علامات تدل على ملل الزوجة من زوجها

وبحسب ما قالته الدكتورة لبنى، ملل الزوجة من زوجها في حد ذاته، لن قياس بالمعايير التفصيلية المجردة من ضغوط الحياة وصعوباتها على الزوجة والزوج دون استثناء.

لكن الغريزة الفطرية للمرأة بصفة عامة، تميل نحو العاطفة، الثناء عليها، احساسها بحب زوجها، رفضها لبعض التصرفات وطلبها تغيره باستمرار، وذلك بخلاف ذكرياتها لمراحل الخطوبة وفترات الهدوء والرومانسية، كلها عوامل كفية بتغيير مشاعرها نحو الافضل أو الأسوء.

وبالتالي فقدان الزوجة لاحتياجاتها النفسية على وجه الخصوص، سيجعلها تشعر بالفتور والملل من الزوج مع مرور الوقت وسنوات العمر بينها، لكن الأصعب والأشد ألم على الزوجة حدوث ذلك في السنوات الأولى من الزواج.

أما بالنسبة عن أهم العلامات التي تدل على ملل الزوجة من زوجها، فهي

انتقاد الزوجة المستمر لزوجها

يدل انتقاد الزوجة المستمر لزوجها، على أنها لم تعد تنجذب إليه، خصوصا كثرت انتقاداتها المستمرة لشكل ومظهر زوجها، فهذا بمثابة دليل حاسم على أنها بدأت تفكر في الانفصال وعدم تضيع أي مجهود في العلاقة.

ملامح الزوجة السلبية تجاه زوجها

تستخد الزوجة ملامح وجهها " الإنزعاج، الغضب من أبسط الأمور"دون القصد، للتعبير على" أن كل ما يقوله الزوج يستفزها" وهذا يعني أنها في هذه المرحلة لا تركز إلا على السلبيات وكل الأمور مهما كانت تافهة من زوجها.

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هدوء الزوجة المفاجئ تجاه تصرفات زوجها

إذا كانت الزوجة تقيم الدنيا ولاتقعدها حين ترمي ملابس زوجها وأغراضه أثناء خلافهما مع بعضهما البعض، ثم تتوقف عن ذلك بالشكل المفاجئ، فهذا دليل على أنها استسلمت وليس استسلام إيجابي بأي شكل من الأشكال، بل استسلمت لأن أمر زوجها لم يعد يعنيها.

تجاهل الزوجة الرومانسية تجاه زوجها

إذا باتت الزوجة على عدم استخدام الكلمات المعبرة عن حبها للزوجة أو تخلت عن الأمور البسيطة معه على سبيل المثال" عدم احتضانها له خلال مشاهدة التليفزيون، خصوصا إذا كانت تقوم بفعل ذلك في السابق"، فهذا من علامات ملل الزوجة تجاه زوجها.

رفض الزوجة للعلاقة الحميمية مع زوجها

يدل رفض الزوجة لزوجها والنفور من التقارب الجسدي له، من علامات ملل الزوجة تجاه زوجها.

تجاهل الزوجة لأمور زوجها

تجاهل الزوجة لأمور زوجها التي كانت في السابق" تبدي رأيها اتجاها"، من أهم العلامات التي تدل على ملل الزوجة من زوجها.

وأخيرا، تتعدد الأسباب التي قد تفقد الزوجة الشعور بالحب تجاه زوجها، وبالطبع ليست هي المظلومة أو الظالمة لزوجها، لكن غريزتها، وحبها للاحترام، والاهتما م، والحنان، والوصول إلى نقاط وسطحة في علاج مشكلاتهما، أمر حتمي لشعور بالحب أو الملل تجاه زوجها المتوقفة على تصرفاته وليس على أحكامها فقط.

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