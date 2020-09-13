شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تفادى الإصابة بكورونا عند ركوب الأسانسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيرت طريقة استخدامنا للمصاعد في زمن فيروس كورونا، في الماضى كان هناك دائمًا 4-5 أشخاص يأخذون المصعد في نفس الوقت لكن بعد كوفيد 19 ستشعر بالقلق في كل مرة يتم فيها فتح المصعد.. هل يحافظ الأشخاص الآخرون في المصعد على مسافة آمنة؟ هل يرتدون قناعا؟ ماذا لو عطس شخص ما؟ هل المصعد معقم تمامًا للاستخدام؟.. في هذا التقرير نتعرف على تعرف على اتيكيت ركوب الأسانسير للوقاية من كورونا.

ما مدى أمان ركوب المصعد والتقاط عدوى كورونا؟

وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا" علينا أن نأخذ في الاعتبار أن ممارسة التباعد الاجتماعي المناسب في المصاعد هو أقرب إلى المستحيل.

معظم المصاعد ليست كبيرة بما يكفي للسماح للناس بالوقوف على مسافة 5-6 أقدام أو 2 متراً.

يمكن أن تكون مخاطر انتقال العدوى عالية أيضًا إذا كان الشخص لا يرتدي قناعًا، أو يعود من منطقة عالية الخطورة، أو يأتي بعد ممارسة الرياضة أو التنفس بشدة، ويجب علينا أيضًا أن نفكر في مخاطر الأشخاص عديمي الأعراض.

إتيكيت استخدام الأسانسير والنظافة أمر مهم

تتبنى الشركات أيضًا تدابير سائدة لضمان الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي والسلامة في جميع الأوقات.

تتضمن بعض الأمثلة الشائعة الجرس الذي ينطلق عندما "يقترب شخصان جدًا من بعضهما البعض ''، وعلامات واضحة في المصعد ، مما يضمن التباعد أثناء استخدام المصاعد وهو أمر طبيعي جديد للعديد من الأشخاص الذين بدأوا في العودة إلى العمل ومراكز التسوق.

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ما مدى خطورة استخدام المصعد أثناء وباء كورونا؟

أظهرت تجربة رفع نموذجية حديثة أيضًا أن الفيروس يمكن أن يظل في الهواء لفترة أطول ، حتى بعد خروج حامل للفيروس مصاب. كل هذا وأكثر يجعل الشخص يتساءل عما إذا كان المصعد آمنًا أم لا وقد اتخذ الكثيرون الآن أيضًا خطوة صعود السلالم.

الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء استخدام المصعد

هناك مخاطر موجودة ولكن بالنظر إلى المناطق العامة أو الأسطح العامة الأخرى، فإن فرص الإصابة في الأسانسير منخفضة حيث كان هناك عدد قليل جدًا من الحالات الموثقة أيضًا.

أحد الأسباب وراء ذلك هو الوقت الذي يقضيه الفرد في ركوب المصعد وكلما كان الوقت الذي تقضيه أقصر ، زادت فرص تخفيف مخاطر انتقال العدوى.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أننا يجب أن نتجمع في المصاعد دون أي خطر على السلامة على الرغم من المخاطر المنخفضة ، يجب على المرء أن يستمر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة وحماية نفسك من التعرض للفيروس أو حاملي العدوى.

فيما يلي بعض تدابير السلامة التي يمكن تكييفها لاستخدام المصعد بأمان

ارتدِ كمامة في جميع الأوقات

لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على مدى أهمية ارتداء القناع في الوقت الحالي سواء كنت مريضًا أم لا ، يمكن أن تقلل الأقنعة من خطر انتشار العدوى، أو نقل العدوى (حتى لو كنت بدون أعراض) للآخرين بنسبة تصل إلى 40-50٪ في الأماكن المزدحمة.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتداء القناع يجب أن يكون إلزاميًا في المصاعد لحماية الناس حتى لو كنت تركب المصعد بمفردك ، ارتدِ قناعًا سيحميك هذا من مخاطر الإصابة بعدوى قد تكون عالقة في الهواء.





تجنب استخدام المصاعد خلال ساعات الذروة

لا يستطيع الأشخاص الذين يعيشون في الأبراج الشاهقة أو الذين يعانون من أمراض استخدام السلالم دائمًا ومع ذلك ، إذا أمكن ، يجب علينا تجنب استخدام المصعد مع أشخاص آخرين، قدر الإمكان للتخفيف من المخاطر. تأكد من تجنب ازدحام المصاعد إذا أمكن ، احجز المصاعد لأولئك الذين قد يحتاجون إليها أكثر منك وانتقل إلى السلم.

حافظ على التباعد الاجتماعي

لا يمكن الحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات بدلًا من ذلك ، تأكد من وقوفك في زوايا متقابلة من المصاعد وتأكد من أن جسمك لا يلمس الجدران كثيرًا يمكن أن يساعد تطبيق تقييد من 2 إلى 4 أشخاص أيضًا في تمكين التباعد بأمان.

التعقيم والنظافة

مجرد العطس البسيط خلال أوقات كورونا يمكن أن ينبه الركاب الآخرين، يمكن أن تؤدي الأنشطة مثل السعال أو العطس أو حتى التحدث بصوت عالٍ (مع فتح فمك) إلى مضاعفة فرص انتشار العدوى، لذا كن حذرًا وحافظ على سلامتك وأمانك.

يمكن أن يؤدي التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية والتطهير المنتظم باستخدام رذاذ جيد الجودة إلى تجنب الجراثيم والفيروسات على مستوى السطح.