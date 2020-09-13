شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر العلاقة بين العقل والجسم على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوية العلاقة بين جسمك وعقلك يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً نحو تعزيز صحتك العامة، ويعنى ذلك الاعتناء بنفسك أكثر من مجرد رعاية جسمك، ويجب عليك أيضًا إعطاء الأولوية لصحتك العقلية، وحسب ما ذكره موقع doctorsthatdo يجب أن تفهم أن النضالات في حياتك لا تؤثر فقط على عقلك، بل يمكن أن تؤدى إلى مجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى، مثل الأرق، وأنماط النوم المتقطعة، والإرهاق.

كما يقول الدكتور فارشافسكى، بصفته طبيب تقويم العظام، إنه يعالج مرضاه بشكل شامل، ويتبع نهجًا شاملاً لرعايتهم التي تؤثر على احتياجاتهم الجسدية، بالإضافة إلى احتياجاتهم العاطفية.

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1- استمع إلى جسدك: يمكن أن يؤدي الصراع مع صحتك العقلية إلى ظهور أعراض جسدية مثل اضطرابات في نومك أو نظامك الغذائي، ويوضح الدكتور فارشافسكي أن مشاكل الصحة العقلية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأمراض الموجودة مثل أمراض القلب والسكري وغيرها، تأكد من مشاركة أى أعراض جديدة أو مستمرة مع طبيبك حتى تتمكن معًا من إيجاد الحلول التى تناسبك.

2- تحدث إلى طبيبك: أطباء تقويم العظام هم شركاؤك على طريق الصحة المثلى، لذلك من المهم أن تشعر بالراحة في التواصل.

3- إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية: إن تخصيص الوقت لنفسك ليس رفاهية - إنه ضروري لحماية رفاهيتك. يذكرنا الدكتور فارشافسكي أنه حتى التغييرات الصغيرة فى روتيننا، مثل بدء ممارسة التأمل أو الانخراط في تمارين سهلة مثل المشي ، يمكن أن تجني ثمارًا كبيرة.