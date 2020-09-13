نصائح لتقليل أضرار الوجبات السريعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 09:14 صباحاً - منذ 9 ثواني

أصبحت ظاهرة تناول الوجبات السريعة من الظواهر الشائعة عند مختلف الفئات العمرية وبشكل خاص لدى فئة الشباب ،يرتبط تناول الوجبات السريعة بعدد من المخاطر الصحية، لذا، عادة ما يوصي المختصون بتجنب تناولها قدر الامكان .

كشفت خبيرة الطبخ الروسية نورية ديانوفا أنه لا يمكن جعل الوجبات السريعة أو الحلويات غير ضارة تماما، ولكن يمكن تخفيض ضررها بتغيير بعض المكونات لتقليل السعرات الحرارية مثلا.

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وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”، أوضحت “ديانوفا” أن محاولة جعل الوجبات السريعة غير ضارة تماما، قد يؤثر في النهاية في طعم الطبق النهائي، كما يصعب تغيير المكونات الضارة في هذه المأكولات بصورة مطلقة، فمثلا إذا أردنا عمل حلوى باستخدام دقيق الحبوب الكاملة المفيد، فإن العجينة لن تلتصق ببعضها ولن يكون بالإمكان خبزها جيدا، ولكن إذا استبدلنا ربعها أو نصفها بالدقيق العادي فسوف نحصل على عجينة جيدة.

وقالت: “فمثلا يمكن تقليل السعرات الحرارية لتورتة “نابليون” باستخدام الكريمة الحامضة بدلا من كريمة الزبدة المخفوقة، كما يمكن استخدام رب التمر (الدبس) أو الموز بدلا من نصف كمية السكر المستخدمة في صنع كعكة شارلوت، لأن الموز يعطي سكر وألياف غذائية وبوتاسيوم، كما يمكن إضافة النخالة إلى الدقيق، حينها نحافظ على الكعكة ونضيف لها فوائد”.

ووفقا لها يمكن عمل الشاورما في البيت وجعلها أقل ضررا بتغيير بعض المكونات دون أن يؤثر في طعمها، وتقول، “يجب تبديل الخبز الأبيض بكعك من الحبوب الكاملة، وإضافة اللبن الزبادي بدلا من المايونيز، واستخدام لحم صدر الدجاج لصنع الشاورما. كما يجب إضافة المزيد من الخضروات، ويمكن استخدام الخبز الرقيق لأنه خال من الخميرة ويفيد بصورة خاصة للأشخاص الذين لا يمكنهم تناول خبز الخميرة”.