كورونا حول العالم.. رقم قياسي في فرنسا والأمل يعود لـ"لقاح أوكسفورد"

توفي 942 ألفا و575 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب أحدث إحصائيات العالمية.





وجرى تسجيل 28 مليوناً و943 ألفاً و528 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 20 مليونا و811 ألفا و312 مصاباً، حتى صباح الأحد.





إصابات قياسية في فرنسا

وتخطّت فرنسا عتبة عشرة آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ إطلاق حملة فحوص واسعة النطاق في البلاد، حسب معطيات نشرتها وزارة الصحة الفرنسية.

وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى عشرة آلاف و561 السبت مقابل 9406 إصابات الجمعة حسب الوزارة، في حين يبقى معّدل الفحوص الإيجابية، أي عدد المصابين نسبة لعدد الفحوص، ثابتا عند 5,4 بالمئة، علما أن عدد المتوفين في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 17 شخصا.





كذلك ارتفع عدد المصابين الذين أدخلوا العناية المركزة وبلغ 417 شخصا في الأيام السبعة الأخيرة، أي بزيادة قدرها 28 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبالإجمال بلغت حصيلة وفيات كوفيد-19 في فرنسا 30 ألفا و910 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية قبل ستة أشهر، وقد تم إجراء عشرة ملايين فحص إلى حد الآن.





استئناف تجارب "إسترازينكا"

أعلنت شركة الأدوية العملاقة "إسترازينكا" وجامعة أكسفورد إنهما استأنفتا تجربة لقاح (كوفيد -19) بعد الحصول على تصريح كامل من المنظمين البريطانيين، بعد توقف تسبب فيه مرض متطوع بريطاني.

وقالت الشركة في بيان: "استؤنفت التجارب السريرية للقاح أسترازينيكا أكسفورد لفيروس كورونا ( AZD1222 ) في المملكة المتحدة بعد تأكيد هيئة تنظيم الأدوية الصحية (MHRA) أنه من الآمن القيام بذلك".

وكانت الشركة قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها "أوقفت طواعية" تجربتها للقاح الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد بعد أن أصيب المتطوع بمرض غير مبرر.





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ارتفاع إصابات ألمانيا

أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 948 حالة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفيات حالتين .





5674 إصابة جديدة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5674 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 421 حالة وفاة جديدة يوم السبت ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 663973 حالة والوفاة إلى 70604 حالات.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.





814 وفاة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 814 حالة وفاة و 33523 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 131210 حالات وفاة وأربعة ملايين و315687 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.





10 إصابات جديدة في الصين

وأعلنت السلطات الصحية في الصين تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 جميعها قادمة من الخارج.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 85 ألفا و 184 حالة من بينها 2635 حالة وافدة و 4634 حالة وفاة، وفق ما ذكرت لجنة الصحة الوطني.

وأفادت اللجنة بخروج 13 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء يوم السبت، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 80 ألفا و 399 حالة، فيما لا يزال هناك 151 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم شخص واحد في حالة خطيرة.



