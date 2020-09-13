شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تسمم الحمل وأبرز علامات الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسمم الحمل يحدث عندما تصاب المرأة الحامل بارتفاع ضغط الدم وبروتين في بولها وتورم في ساقيها وقدميها ويديها، ويمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، عادة ما يحدث في أواخر الحمل، على الرغم من أنه يمكن أن يأتي في وقت مبكر أو بعد الولادة مباشرة.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن تسمم الحمل حالة خطيرة يمكن أن يكون لها مخاطر صحية على الأم والطفل، وفي حالات نادرة تسبب الوفاة، تعانى النساء المصابات بمقدمات الارتعاج المصابات بنوبات تسمم الحمل، العلاج الوحيد لتسمم الحمل هو الولادة حتى بعد الولادة، يمكن أن تستمر أعراض تسمم الحمل من أسبوع إلى ستة أسابيع أو أكثر.

ومن علامات وأعراض تسمم الحمل:

1: زيادة الوزن خلال يوم أو يومين بسبب الزيادة الكبيرة في سوائل الجسم.

2: آلام في البطن، خاصة في الجانب الأيمن العلوي.

3: صداع شديد.

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4: تغيير في ردود الفعل.

5: التبول أقل أو عدم التبول على الإطلاق.

6: دوخة وغثيان.

7: تتغير الرؤية مثل الأضواء الساطعة أو العوامات أو الرؤية الباهتة.

يحدث تسمم الحمل في وقت مبكر من الأسبوع 20 من الحمل، لكن هذا نادر الحدوث، غالبًا ما تبدأ الأعراض بعد 34 أسبوعًا في حالات قليلة، تظهر الأعراض بعد الولادة، عادة في غضون 48 ساعة من الولادة، وتميل إلى الزوال من تلقاء نفسها ولكن يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا بعد الولادة.

ويعتقد العديد من الخبراء أن تسمم الحمل يحدث عندما لا تعمل مشيمة المرأة كما ينبغى، لكنهم لا يعرفون السبب بالضبط يعتقد البعض أن سوء التغذية أو ارتفاع الدهون في الجسم.