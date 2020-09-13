شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عصير البطيخ ممكن يعمل إيه فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لو حران ومفرهد طرّى على قلبك بالبطيخ"، هي الجملة التي نسمعها دائما في فصل الصيف، فيعتبر البطيخ من أفضل أنواع الفواكه الصيفية التي يفضلها الكثيرون، نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات تساعد على ترطيب الجسم. كما يُنصح بالاهتمام بشرب عصير البطيخ في فصل الصيف لترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والتعب، وحسب ما ذكره موقعmedicalnewstoday فإن فوائد عصير البطيخ هى:

1: يحتوى على نسبة عالية من مادة الليكوبين والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة القلب وتحسين تدفق الدم من خلال العمل كموسع للأوعية الدموية.

2: يحتوى عصير البطيخ على العديد من العناصر والفيتامينات التي تعمل على تحسين صحة العظام عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي ، الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في العظام والوقاية من الهشاشة.

3: يعتبر البطيخ أيضًا مصدرًا رائعًا للسيترولين، وهو حمض ألفا أميني غير أساسي ثبت أنه يعزز استخدام الأحماض الأمينية الأساسية أثناء التمرين ويزيد من تدفق الدم.

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5: يحافظ عصير البطيخ على رطوبة جسمك نظرا لما يحتويه من عناصر ومعادن هامة لصحة الجسم وحمايته من الجفاف.

6: البطيخ هو مدر طبيعي للبول يساعد على زيادة تدفق البول، لكنه لا يضع ضغطًا لا داعي له على جسمك، على عكس القهوة أو الكحول، يساعد الاستهلاك المنتظم للبطيخ على تخفيف الضغط على الكلى بينما يتخلص جسمك من السوائل الزائدة.

7: يقلل من الالتهابات، يحتوي البطيخ على العديد من المركبات الفينولية المفيدة في تقليل الالتهابات في الجسم، وقد تم اقتراحه كنهج طبيعي بديل للوقاية من الأمراض الالتهابية المزمنة أو علاجها.

8: يقلل من ضباب الدماغ، يعد البطيخ مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، وهو أمر ضروري للغاية لأجسامنا لتعمل بشكل صحيح، من بين أمور أخرى يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات البوتاسيوم إلى التشوش الذهني والارتباك لأنه بدون المستويات الكافية من هذا المعدن المهم للغاية، تنقطع الإشارات الكهربائية التي تحرك الدماغ.

9: يحسن المناعة، يعتبر البطيخ أيضًا طريقة لذيذة للحصول على جرعتك اليومية من فيتامين سي ، حيث تحتوي حصة واحدة على حوالي 16٪ من احتياجاتك اليومية، يعتبر فيتامين سي أحد أكثر العناصر الغذائية أمانًا وفعالية وقد ثبت أنه يحسن المناعة والصحة العامة.