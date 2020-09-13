ما هي علامات وأعراض انتشار مضاعفات التهابات الأسنان فى الجسم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدوى الأسنان أو خراج الأسنان عبارة عن مجموعة من القيح والبكتيريا التي تتكون داخل الأسنان أو اللثة وبدون العلاج المناسب، يمكن أن تنتشر عدوى الأسنان إلى مناطق أخرى من الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تهدد الحياة لتقليل خطر حدوث مضاعفات ، يجب على الشخص أن يبحث عن علاج لعدوى الأسنان في هذا التقرير نتعرف على علامات وأعراض انتشار عدوى الأسنان في الجسم وفقا لموقع " medicalnewstoday".

ماذا يحدث عندما تنتشر عدوى الأسنان في الجسم؟

الفم مليء بالبكتيريا من الأطعمة واللعاب في بعض الأحيان، يمكن أن تدخل هذه البكتيريا إلى الأسنان أو أسفل خط اللثة، مما يؤدي إلى إصابة الأسنان بعدوى أو الخراج وهو المصطلح الطبي لجيب من القيح والبكتيريا التي تتكون داخل أنسجة الجسم.

في معظم الحالات ، يمكن علاج التهابات الأسنان بسهولة. ومع ذلك، فإن الشخص الذي يؤخر العلاج معرض لخطر الإصابة بالمضاعفات التالية:

-التهاب العظم والنقي: عدوى تصيب العظم المحيط بالسن.

-تجلط الجيوب الكهفية: عدوى تصيب الأوعية الدموية داخل الجيوب الأنفية.

-التهاب النسيج الخلوي: عدوى تصيب الجلد والدهون تحت الجلد مباشرة.

-خراج مجاور للبلعوم: خراج في مؤخرة الفم.

-الإنتان: حالة طبية خطيرة يبالغ فيها الجهاز المناعي بشدة في رد فعله تجاه عدوى في الدم.

بدون علاج ، يمكن أن تنتشر عدوى الأسنان إلى الوجه والرقبة قد تصل العدوى الشديدة إلى أجزاء أبعد من الجسم. في بعض الحالات، قد تصبح جهازية ، مما يؤثر على العديد من الأنسجة والأنظمة في جميع أنحاء الجسم.





علامات وأعراض انتشار عدوى الأسنان في الجسم

من النادر أن تنتشر عدوى الأسنان إلى أجزاء أخرى من الجسم ومع ذلك ، إذا حدث هذا ، فقد تكون العواقب وخيمة يمكن أن تشير الأعراض التالية إلى انتشار عدوى الأسنان إلى جزء آخر من الجسم يجب على الشخص الذي يشتبه في إصابته بعدوى في الأسنان ويظهر عليه أي من هذه الأعراض التماس العناية الطبية الفورية:

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-ألم اللسان والفم

-تورم في الوجه والرقبة والخدين

-حكة أو حرقان في الجلد

-غثيان

-التقيؤ

-حمى

-صداع شديد

-ازدواج الرؤية أو فقدان الرؤية

-تدلي الجفون

-صعوبة في التنفس

-الارتباك.