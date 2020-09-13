علاج جفاف الفم بطرق بسيطة أبرزها تجنب الكافيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف الفم مشكلة مزعجة تواجه كثير من الناس وهناك عدد من الأشياء التي يمكن أن تسبب هذه المشكلة، ولكن بعض الأدوية والالتهابات والجفاف وكذلك علاجات السرطان هي الأسباب الأكثر شيوعًا، ويجب علاج هذه المشكلة حتى لا تسبب مضاعفات صحية، في هذا التقرير نتعرف على علاج جفاف الفم، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.



علاج جفاف الفم بطرق بسيطة

علاج جفاف الفم

علاج جفاف الفم يبدأ بمعرفة السبب ويمكن لبعض الأدوية والإشعاع والعلاج الكيميائي أن تلحق الضرر بالغدد اللعابية.

يمكن أن يضر جفاف الفم غير المعالج بصحة الفم كما يمكن أن يؤدي ترك جفاف الفم دون علاج ، والذي يسميه الأطباء جفاف الفم، إلى مشاكل مختلفة ، بما في ذلك:

-رائحة الفم الكريهة (رائحة الفم الكريهة).

-التجاويف والتسوس.

-عدوى الخميرة.

-التهاب اللثة (أمراض اللثة).

بمرور الوقت ، قد تواجه تغيرات في التذوق، وصعوبة في البلع ، وفي بعض الحالات ، تغيرات في الكلام.

قد تلاحظ أيضًا تشققات وجروحًا على شفتيك في زوايا فمك ، أو قد تشعر بحرقة في لسانك.

عادة ما يزول جفاف الفم من تلقاء نفسه بعد شهر إلى شهرين من الانتهاء من العلاج الكيميائي، ولكن يمكن أن يستمر من ستة أشهر إلى سنة بعد الإشعاع على الرأس والرقبة".

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علاج جفاف الفم

علاج جفاف الفم بطرق بسيطة

علاج جفاف الفم بغض النظر عن سبب جفاف الفم، من المهم أن تفعل شيئًا حيال ذلك تشمل طرق علاج جفاف الفم:

-حافظ على رطوبة فمك: اشرب الماء طوال اليوم وتأكد من أنك تحافظ على رطوبتك بشرب ما لا يقل عن 8 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا.

-امضغ علكة: يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر تأكد من أنه خالي من السكر لتجنب زيادة السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

-تجنب الكافيين والعصائر الحمضية: هذا يعني أنه يجب عليك الابتعاد عن القهوة اليومية أو اللاتيه والعصائر المصنوعة من الحمضيات

-بلل طعامك: بلل جميع الأطعمة الجافة بالمرق أو الصلصات أو الحليب أو الزبدة المذابة نظرًا لأن الغدد اللعابية لا تنتج ما يكفي من اللعاب ، فإن ذلك سيسهل عملية المضغ والبلع.

-لا تدخن أو تمضغ التبغ بالإضافة إلى الآثار السلبية للتدخين على صحتك العامة: يمكن أن يؤدي التدخين ومضغ التبغ إلى تفاقم جفاف الفم يعد الإقلاع عن التدخين من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها ليس فقط للمساعدة في جفاف فمك ، ولكن أيضًا لصحتك العامة.



علاج جفاف الفم بطرق بسيطة أبرزها تجنب الكافيين

-استخدم مرطب الهواء في الليل: خاصةً في الشتاء ، للمساعدة في ترطيب الهواء المحيط أثناء النوم.

-اغسل أسنانك بعد كل وجبة: قم بتنعيم فرشاة أسنانك في كوب من الماء الدافئ حتى تكون ألطف على لثتك تأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة وعند النوم. استخدم غسول الفلوريد لمنع تسوس الأسنان إذا كنت تخضع للعلاج الإشعاعي.

-تحدث إلى طبيبك: يمكن لطبيبك إخبارك عن المنتجات المصممة خصيصًا لعلاج جفاف الفم وهناك أيضًا أدوية تستلزم وصفة طبية تعمل كبديل للعاب وأخرى تحفز الغدد اللعابية على إفراز المزيد من اللعاب وقم بزيارة طبيبك إذا لم تخفف هذه العلاجات من انزعاجك أو إذا كنت تشك في احتمال إصابتك بعدوى في الفم.