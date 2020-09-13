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دقيقة واحدة تمنع زوج كاردشيان من الترشح بالانتخابات
الأحد 13 سبتمبر 2020
قضت محكمة في ولاية ويسكونسن بأن مغني الراب كانييه ويست، زوج الممثلة الأمريكية كيم كاردشيان، لا يمكن أن يظهر كمرشح رئاسي مستقل في اقتراع الولاية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال محامو ويست إن الأوراق تم تقديمها قبل الساعة 5:01 مساء، وبالتالي تم الالتزام بالمطلب القانوني بتقديم الأوراق "في موعد لا يتجاوز الساعة 5:00 مساء".
ورفضت المحكمة طلب ويست بإلغاء قرار يستبعده، وكتب زاكوسكي في قراره: "خلصت المحكمة إلى أن الساعة الخامسة تعني الساعة الخامسة".
وما زال بإمكان ويست الطعن على الحكم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، السبت.
وأصدر جون زاكوسكي قاضي محكمة مقاطعة براون المحلية حكما بأن محكمته لا يمكنها دحض النتائج التي توصلت إليها لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن، والتي خلصت إلى أن ممثلي ويست قدموا أوراق ترشحه بعد الموعد النهائي في الرابع من أغسطس/آب.
وطعن ويست أيضا لإلغاء قرار منعه من الترشح في ولاية ويست فرجينيا لعدم حصوله على عدد كاف من التوقيعات الصالحة، واستأنف على حكم قضائي يستبعده من الترشح في فيرجينيا.
وقبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أظهرت العديد من استطلاعات الرأي العام أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتقدم على خصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.
ورغم أن استطلاعات الرأي يمكن أن تعكس مدى شعبية مرشح في وقت معين، فإنها لا تتنبأ دائما بنتيجة الانتخابات بدقة.
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