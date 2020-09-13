للمرة الثانية.. ناعومي أوساكا تتوج بأمريكا المفتوحة للتنس المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجت اليابانية ناعومي أوساكا بلقب أمريكا المفتوحة للتنس عقب الفوز في النهائي على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين لواحدة.

وحققت لاعبة التنس اليابانية اللقب بانتصارها على أزارينكا بنتائج 1-6 و6-3 و6-3، في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

وقلبت أوساكا المصنفة الرابعة للبطولة هزيمتها في المجموعة الأولى من المباراة إلى فوز ثمين على أزارينكا المصنفة الأولى على العالم سابقا.

وأحرزت أوساكا المصنفة الأولى على العالم سابقا والمصنفة العاشرة حاليا لقبها الثاني في تاريخ أمريكا المفتوحة، حيث كان لقبها الأول في 2018.

فضلا عن ذلك، توجت أوساكا بلقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، حيث سبق لها أيضا الفوز بلقب أستراليا المفتوحة في مطلع عام 2019.