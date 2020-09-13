القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجت اليابانية ناعومي أوساكا بلقب أمريكا المفتوحة للتنس عقب الفوز في النهائي على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين لواحدة.
وحققت لاعبة التنس اليابانية اللقب بانتصارها على أزارينكا بنتائج 1-6 و6-3 و6-3، في المباراة التي أقيمت مساء السبت.
وقلبت أوساكا المصنفة الرابعة للبطولة هزيمتها في المجموعة الأولى من المباراة إلى فوز ثمين على أزارينكا المصنفة الأولى على العالم سابقا.
وأحرزت أوساكا المصنفة الأولى على العالم سابقا والمصنفة العاشرة حاليا لقبها الثاني في تاريخ أمريكا المفتوحة، حيث كان لقبها الأول في 2018.
فضلا عن ذلك، توجت أوساكا بلقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، حيث سبق لها أيضا الفوز بلقب أستراليا المفتوحة في مطلع عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. ناعومي أوساكا تتوج بأمريكا المفتوحة للتنس المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.