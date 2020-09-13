شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الأنيميا وأسباب الإصابة بنقص الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعراض الانيميا أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عديدة منها الشعور بالتعب والإرهاق، وتحدث الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين من رئتيك إلى باقي أجزاء الجسم يحتاج كل عضو ونسيج في جسمك إلى الأكسجين ليعمل بدون كمية كافية من الأكسجين في الدم ، قد تشعر بالتعب والضعف وضيق التنفس، تعرف على اعراض الانيميا وأسباب الإصابة بها.



اعراض الانيميا

أعراض الانيميا

أعراض الانيميا غالبًا ما لا يتم ملاحظتها خاصة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الخفيف لكن عندما تزداد شدة ، قد تظهر عليك الأعراض التالية وفقا لموقع "webmd:"

-التعب أو الضعف

-جلد شاحب أو أصفر

-ضيق في التنفس

-الدوخة أو الدوار

-الصداع

-ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

-ألم الصدر

-برودة القدمين واليدين

-أظافر هشة ومتشققة

-تساقط الشعر

-تشققات بالقرب من جانب فمك

- مرض بيكا (الرغبة الشديدة في تناول أشياء ليست طعامًا، مثل التراب- أو النشا أو الطين أو الثلج)

-التهاب وتورم اللسان

-متلازمة تململ الساقين (الرغبة في تحريك ساقيك أثناء وجودك في السرير)

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-نظرًا لأن هذه يمكن أن تكون أيضًا أعراضًا لحالات أخرى، فاستشر طبيبك للحصول على تشخيص.



اعراض الانيميا وأسباب الإصابة بها

أسباب الانيميا

يمكن أن يحدث ذلك إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على الحديد، أو لا يستطيع جسمك امتصاص الحديد بشكل صحيح، أو تفقد الحديد في الدم ، أو إذا كنت حاملاً.

نظامك الغذائي يحتوي على نسبة منخفضة من الحديد يعتمد مقدار الحديد الذي تحتاجه على عمرك وجنسك.يحتاج الرجال إلى 8 ملليجرام على الأقل يوميًا. تحتاج النساء اللواتي يبلغن من العمر 50 عامًا أو أقل إلى أكثر - 18 ملليجرام.

لا يستطيع جسمك امتصاص الحديد يتم امتصاص الحديد من الأطعمة التي تتناولها في الأمعاء الدقيقة. يمكن أن تؤدي بعض الحالات المرضية مثل الداء البطني أو التهاب القولون التقرحي أو داء كرون إلى صعوبة امتصاص الأمعاء للحديد. يمكن أن تؤثر الجراحة مثل المجازة المعدية التي تزيل جزءًا من الأمعاء ، والأدوية المستخدمة لخفض حمض المعدة على قدرة جسمك على امتصاص الحديد.

-فقدان الدم، يمكن أن تجعلك بعض الحالات تنزف داخل جسمك ، بما في ذلك:

-القرحة الهضمية

-فتق

-الأورام الليفية الرحمية

-الاورام الحميدة القولون

- دورة شهرية غزيرة: النساء المصابات بفترات غزيرة يمكن أن يصبن بنقص الحديد.

-إصابات: أي إصابة تؤدي إلى فقد الدم يمكن أن تسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

-كثرة التبرع بالدم: يجب أن تنتظر 8 أسابيع على الأقل بين التبرع بالدم.



اعراض الانيميا وأسباب الإصابة بها

-الحمل: تحتاجين إلى حديد إضافي لتغذية طفلك الذي ينمو. إذا لم تحصل على ما يكفي من الحديد من نظامك الغذائي أو مكملاتك ، فقد تصاب بنقص الحديد.

-الفشل الكلوي في المرحلة النهائية.

-الأدوية يمكن أن يتسبب الأسبرين وغيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في حدوث نزيف داخلي في الجهاز الهضمي ويمنع جسمك من امتصاص كمية كافية من الحديد.

-الحالات الصحية المزمنة التي تسبب الالتهابات. يمكن أن يشمل ذلك قصور القلب الاحتقاني وكذلك السمنة.