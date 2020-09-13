شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد العدس عديدة أبرزها الوقاية من السرطان وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوائد العدس لا حصر لها فهو من أشهر البقوليات كما أنه يحتوي على مستويات عالية من البروتين والألياف وهو سريع في الطهي كما أن تكلفته المنخفضة تجعله شكلاً من أشكال البروتين النباتي عالي الجودة الذي يمكن الوصول إليه للعديد من الناس حول العالم، في هذا التقرير نتعرف على فوائد العدس وفقاً لموقع " medicalnewstoday".

فوائد العدس

فوائد العدس

فوائد العدس عديدة وتشمل:

محاربة التعب والإرهاق

نقص الحديد سبب شائع للإرهاق يمكن أن يؤثر عدم الحصول على ما يكفي من الحديد في النظام الغذائي على مدى كفاءة استخدام الجسم للطاقة هناك نوعان من الحديد: الهيم والحديد غير الهيم.

يوفر العدس والأطعمة النباتية الحديد غير المعدني "غير الهيمى"، والعدس مصدر جيد بشكل خاص بينما توفر اللحوم والأسماك حديد الهيم.

الحديد اللاهيمي هو شكل أساسي من أشكال الحديد للأشخاص الذين لا يستهلكون اللحوم لأسباب صحية أو لأسباب أخرى ومع ذلك ، لا يستطيع الجسم امتصاص الحديد اللاهيمي وكذلك الحديد الهيم لذا ، حاولي دمجه مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي ، مثل الحمضيات والتوت والفلفل ، مما يحسن الامتصاص.

تحسين الهضم والشبع

يعمل تناول الألياف الكافية كعامل مهم في إنقاص الوزن من خلال العمل "كعامل تضخم" في الجهاز الهضمي.

تساعد الألياف الموجودة في النظام الغذائي على زيادة الشعور بالامتلاء وتقليل الشهية. يمكن أن يقلل هذا من إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص.

كما يساعد المحتوى العالي من الألياف في العدس في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، والذي بدوره يمنع الإمساك ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة.

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يقلل خطر الإصابة بالأمراض

إن استهلاك جميع أنواع الأطعمة النباتية له ارتباطات مع انخفاض مخاطر العديد من الظروف الصحية المتعلقة بنمط الحياة.

وجدت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة النباتية الصحية لديهم فرصة أقل للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية وجميع الأسباب.

غالبًا ما توفر الأطعمة النباتية مجموعة واسعة من الألياف والفيتامينات والمعادن ، وقد تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة. تعمل مضادات الأكسدة ضد الجذور الحرة ، وهي مركبات في الجسم قد تساهم في الالتهاب والسرطان.



فوائد العدس

صحة القلب

العدس مصدر غني بالألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم. كل هذه العناصر الغذائية تدعم صحة القلب.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، يمكن أن تؤدي زيادة تناول الألياف إلى تقليل مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول السيئ.

لا ترتبط الألياف فقط بانخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، ولكنها قد تبطئ من تطور المرض لدى الأفراد المعرضين لخطر كبير.

يضيف العدس الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية للنظام الغذائي. كما أنها توفر البروتين وهي بديل ممتاز للحوم في الوجبات.

عندما يستبدل الشخص اللحوم في النظام الغذائي بأطعمة غنية بالألياف ، مثل العدس ، فإنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من السرطان

يوفر العدس السيلينيوم وقد يقلل السيلينيوم من معدلات نمو الأورام كما قد يحسن أيضًا الاستجابة المناعية للشخص للعدوى عن طريق تحفيز إنتاج الخلايا التائية تقتل الخلايا التائية المرض.

تلاحظ المعاهد الوطنية للصحة أن السيلينيوم قد يساعد في تقليل معدلات سرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والرئة والمثانة والجلد والمريء والمعدة.