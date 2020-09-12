أسترا زينيكا تستأنف تجارب لقاح كورونا بعد توقف مثير للجدل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة الأدوية العملاقة "استرازينكا" وجامعة أكسفورد، السبت، إنهما استأنفتا تجربة لقاح (كوفيد -19) بعد الحصول على تصريح كامل من المنظمين البريطانيين، بعد توقف تسبب فيه مرض متطوع بريطاني.

وقالت الشركة في بيان: "استؤنفت التجارب السريرية للقاح أسترازينيكا أكسفورد لفيروس كورونا ( AZD1222 ) في المملكة المتحدة بعد تأكيد هيئة تنظيم الأدوية الصحية (MHRA) أنه من الآمن القيام بذلك".

وكانت الشركة قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها "أوقفت طواعية" تجربتها للقاح الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد بعد أن أصيب المتطوع بمرض غير مبرر.

وتم تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة السلامة، فيما وصفته الشركة ومنظمة الصحة العالمية بالخطوة الروتينية.





وقالت إسترازينكا إن اللجنة "أنهت تحقيقاتها وأوصت هيئة تنظيم الأدوية بأن استئناف التجارب في المملكة المتحدة آمن".

وأكدت جامعة أكسفورد استئنافها وقالت: "في تجارب كبيرة مثل هذه من المتوقع أن يكون بعض المشاركين ليسوا على ما يرام ويجب تقييم كل حالة بعناية لضمان التقييم الدقيق للسلامة".

وبعد التوقف، قالت شركة استرازينيكا إنها لا تزال تأمل في أن يظل اللقاح متاحا بحلول نهاية هذا العام، أوائل العام المقبل".

لكن شركات الأدوية بما في ذلك استرازينكا وعلماء أعربوا عن قلقهم بشأن الضغط السياسي للإسراع بإخراج لقاح، ليس أقله من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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واتهم جو بايدن ، المرشح الديمقراطي للرئاسة ، ترامب بـ "تقويض ثقة الجمهور" من خلال إثارة احتمال أن يكون اللقاح جاهزًا قبل الانتخابات في 3 نوفمبر.

ورحبت شارلوت سمرز، محاضرة في طب العناية المركزة في جامعة كامبريدج ، باستئناف تجربة أكسفورد وقالت إن الباحثين أظهروا التزامهم "بوضع السلامة في صميم برنامجهم".

وقالت: "لمواجهة جائحة ( كوفيد – 19 )العالمي ، نحتاج إلى تطوير لقاحات وعلاجات يشعر الناس بالراحة عند استخدامها ، لذلك من الضروري الحفاظ على ثقة الجمهور بأننا نتمسك بالأدلة ولا نستخلص النتائج قبل توفر المعلومات".

ولقاح إسترازينيكا مرشح واحد من تسعة حول العالم حاليا في المرحلة الأخيرة من المرحلة الثالثة من التجارب البشرية.

وفي الولايات المتحدة ، بدأت الشركة في تسجيل 30 ألف متطوع عبر عشرات المواقع في 31 أغسطس ، ويتم اختبار التلقيح على مجموعات أصغر في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، كما تم التخطيط لإجراء تجارب في اليابان وروسيا.

ويستخدم لقاح ( AZD1222 )نسخة ضعيفة من ( الأدينو فيروس) الشائع المسبب لنزلات البرد المصمم لترميز البروتين الشائك الذي يستخدمه فيروس كورونا لغزو الخلايا.

وبعد التطعيم ، يتم إنتاج هذا البروتين داخل جسم الإنسان، مما يهيئ الجهاز المناعي لمهاجمة الفيروس التاجي إذا أصيب الشخص لاحقًا.

وجاء في بيان يوم السبت أن "استرازينكا ملتزمة بسلامة المشاركين في التجربة وبأعلى معايير السلوك في التجارب السريرية".

وستواصل الشركة العمل مع السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم وسيتم توجيهها بشأن متى يمكن استئناف التجارب السريرية الأخرى لتوفير اللقاح على نطاق واسع ومنصف وبدون ربح خلال هذا الوباء.