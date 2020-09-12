شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تسويق «جوجل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: طورنا تطبيق Read Along لمساعدة الأطفال في تعلم القراءة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت «جوجل» الأسبوع الماضى النسخة العربية من تطبيق Read Along لمساعدة الأطفال على تحسين مهاراتهم في القراءة باللغة العربية.

وقالت زين مصرى، مدير تسويق المنتجات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جوجل، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن التطبيق يحتوى على أكثر من 50 قصة متنوعة المراحل، المرحلة الأولى للأطفال من سن خمس سنوات، وتكون قصصًا قصيرة تتناول موضوعات ومبادئ أساسية مثل التعاون واللطف وتكون باللغة العربية الفصحى لتعليم الأطفال العربية الصحيحة، والمحتوى يتم توفيره عن طريق موسوعة كبيرة توفر مجموعة من الكتب لكتاب من العالم العربى مثل مصر والعراق ولبنان، وهو محتوى مجانى بالكامل ويعمل دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وفى المرحلة الثانية للتطبيق سنتجه إلى عقد شراكات مع جهات حكومية مثل وزارة التعليم والمؤسسات غير الربحية لتوفير كتب لها علاقة بالمناهج الدراسية.

ودعت «زين» أطفال المسابقة من سن 5 و١١ إلى عامًا إلى المشاركة في المسابقة التي تطلقها المنصة بكتابة قصصهم وإرسالها قبل 30 سبتمبر للحصول على فرصة نشرها بلغات متعددة على منصات تعلّم عالمية، مثل Read Along من Google والمكتبة الرقمية العالمية وموقع Pratham Books Story Weaver، لافتة إلى أن الإعلان عن الفائزين سيكون في شهر أكتوبر.

ولفتت إلى أن إطلاق التطبيق تم في كل الدول العربية بما فيها مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت، مشيرة إلى أن

التطبيق بدأ في الهند وبعض الدول الإفريقية مثل كينيا ووصل لنا طلب كبير على توفيره باللغة العربية لأنها من أهم اللغات، خاصة مع وجود المساعد ضياء والتى تفهم اللهجات المختلفة، مشددة على أن اختيار القصص الموجودة في التطبيق تم اختيارها بعناية لتناسب المجتمعات العربية وتمت مراجعتها من قبل عدد من المتخصصين لمراجعة اللغة والإملاء والمفاهيم المهم غرسها في الأطفال.

وأضافت أن التطبيق يساعد الأطفال على التعلم بطريقة جذابة، وتم تصميمه لجذب الأطفال في الفئات العمرية المختلفة عن طريق الألعاب والتفاعل مع المساعد الافتراضى للتطبيق، التي تقرأ أولًا ثمّ تستمع إلى أداء الأطفال في الوقت الفعلى، وتعطيهم ملاحظات إيجابية ومشجّعة أثناء قراءتهم مثلما يفعل الأهل والمعلّمون.

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ولفتت إلى أن التطبيق متاح حاليا على نظام تشغيل الأندرويد بسبب انتشار استخدامه في الدول العربية، وتوافره بين الأطفال في تلك الفئة العمرية، لكن من المخطط إطلاقه قريبا على نظام ios الخاص بأجهزة أبل.