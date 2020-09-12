شكرا لقرائتكم خبر عن CDC تكشف عن احتمالية نشر الأطفال ذوى الأعراض الصامتة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أصدرته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC أنه حتى الأطفال الذين ليس لديهم أعراض أو الذين يعانون من أعراض خفيفة يمكن أن ينشروا فيروس كورونا، وفقًا لبيانات تتبع جهات الاتصال من 3 مرافق لرعاية الأطفال في ولاية يوتا الأمريكية، وذلك بحسب ما نشر موقع شبكة "CNN".

وأصيب 12 طفلاً ، بينهم طفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر، بفيروس Covid-19 في منشأة لرعاية الأطفال ونقلوه إلى 12 شخصًا على الأقل خارج المرافق، وكتب الباحثون في تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البيانات تظهر أن الأطفال يمكن أن ينقلوا الفيروس من أماكن رعاية الأطفال إلى منازلهم.

وتم تشخيص إصابة نصف مليون طفل أمريكي بفيروس كورونا، بزيادة قدرها 16٪ بين 20 أغسطس و 3 سبتمبر، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال.

على الرغم من أن عدد الأطفال الذين يعانون من المرض الشديد من الفيروس يبدو أقل من البالغين، إلا أن أحد الأسئلة التي تلوح في الأفق، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتصارعون مع قرارات إعادة فتح المدارس والرعاية النهارية ، هو بالضبط الدور الذي يلعبه الأطفال في انتقال الفيروس ويشير تقرير مركز السيطرة على الأمراض إلى أنهم يستطيعون نشر فيروس كورونا.

وقام الباحثون بتحليل بيانات تتبع المخالطين من 184 شخصًا لهم صلات بثلاثة مرافق لرعاية الأطفال في مقاطعة سولت ليك من أبريل إلى يوليو.

ووجدوا طفلين على الأقل لم تظهر عليهما أعراض ولم يصابوا بالفيروس فحسب، بل نقلوه إلى أشخاص آخرين، بما في ذلك أم تم نقلها إلى المستشفى كما أصاب طفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر كلا الوالدين.

وقال الباحثون إن حالتين من حالات تفشي المرض في المنشأة بدأت مع موظفين كانوا على اتصال منزلي بالفيروس.

بشكل عام، كان الأطفال يمثلون 13 حالة من أصل 31 حالة مؤكدة لـ Covid-19 مرتبطة بالمنشأة، وكان جميع الأطفال يعانون من أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض.

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وكتب كوك تران من مركز السيطرة على الأمراض وزملاؤه في إدارة الصحة بمقاطعة سالت ليك في تقريرهم: "إن COVID-19 أقل حدة عند الأطفال منه عند البالغين، ولكن لا يزال بإمكان الأطفال لعب دور في انتقال العدوى".

وأضاف :"الأطفال المصابون الذين تعرضوا للفيروس في هذه المرافق الثلاثة كانت لديهم أعراض خفيفة إلى عدم وجود أعراض و​​من المحتمل أن يكون اثنان من ثلاثة أطفال بدون أعراض قد نقلوا الفيروس إلى والديهم وربما إلى معلميهم."

وقال أطباء الأطفال إن الأطفال يمكن أن يساعدوا في نشر الفيروس.

وقال الباحثون إن تتبع المخالطين واختبار Covid-19 في الوقت المناسب لأولئك في أماكن رعاية الأطفال ، بما في ذلك الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ، يمكن أن يساعد في منع انتشار الفيروس.

وأوصوا باستخدام أقنعة الوجه، خاصة للموظفين العاملين في مراكز رعاية الأطفال مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين والذين قد يكونون أصغر من أن يرتدوا الأقنعة.

وفي أغسطس، أفاد باحثون كوريون جنوبيون أن الأطفال، حتى أولئك الذين ليس لديهم أعراض ، يمكنهم حمل فيروس كورونا في أنفهم وحلقهم لأسابيع.

وجدت دراسة أخرى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لديهم ما بين 10 إلى 100 مرة من المواد الجينية من فيروس كورونا الجديد في أنفهم مقارنة بالأطفال الأكبر سنًا والبالغين.